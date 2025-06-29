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İzmit'te Atatürk Büstüne Saldıran Kişi Yakalanarak Tutuklandı

İzmit'te Atatürk Büstüne Saldıran Kişi Yakalanarak Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 20:14

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cübbeli ve sarıklı bir kişi okul bahçesine girerek çocukların oyun oynadığı topu kesti. Şahıs, topun parçalarını Atatürk büstünün üzerine bırakırken, o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından yakalanan M.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çocukların topunu kesti.

Çocukların topunu kesti.

28 Haziran 2025 Cumartesi günü Kocaeli'nin Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu bahçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Cübbeli ve sarıklı M.Ç. isimli şahıs, çocukların oynadığı topu elindeki kesici aletle parçaladı. Ancak etrafına verdiği rahatsızlık bununla kalmadı.

Sonrasında Atatürk büstüne saldırdı.

Sonrasında Atatürk büstüne saldırdı.

Olay anını yanındaki kişiye kaydettiren M.Ç., topu kestikten sonra Atatürk büstünün üzerine koyarak hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler üzerine Kocaeli Emniyeti harekete geçti. M.Ç., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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