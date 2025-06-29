İzmit'te Atatürk Büstüne Saldıran Kişi Yakalanarak Tutuklandı

Olay anını yanındaki kişiye kaydettiren M.Ç., topu kestikten sonra Atatürk büstünün üzerine koyarak hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler üzerine Kocaeli Emniyeti harekete geçti. M.Ç., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.