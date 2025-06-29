İzmit'te Atatürk Büstüne Saldıran Kişi Yakalanarak Tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cübbeli ve sarıklı bir kişi okul bahçesine girerek çocukların oyun oynadığı topu kesti. Şahıs, topun parçalarını Atatürk büstünün üzerine bırakırken, o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından yakalanan M.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Çocukların topunu kesti.
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Sonrasında Atatürk büstüne saldırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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