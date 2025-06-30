Hatay’da Çıkan Orman Yangınında Evler Zarar Görmeye Başladı: Vatandaşlar Zorlu Anlar Yaşıyor
Hatay’da şehir merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor. Alevler fırtınanın etkisiyle kısa süre içerisinde arttı ve yakında yer alan evler zarar görmeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Ancak vatandaşlar için zorlu anlar yaşanıyor. O anlardan bir kesitle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları kayda aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yaz başlıyor ülkenin her yeri yanıyor her yıl ve bunun %90 ı insanlardan kaynaklanan sebeplerden. İhmal, kasıt, cehalet gerçekten yazık insanın içi acıyor
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.