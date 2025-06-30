Hatay’da Çıkan Orman Yangınında Evler Zarar Görmeye Başladı: Vatandaşlar Zorlu Anlar Yaşıyor

Hatay’da şehir merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor. Alevler fırtınanın etkisiyle kısa süre içerisinde arttı ve yakında yer alan evler zarar görmeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Ancak vatandaşlar için zorlu anlar yaşanıyor. O anlardan bir kesitle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA