onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hatay’da Çıkan Orman Yangınında Evler Zarar Görmeye Başladı: Vatandaşlar Zorlu Anlar Yaşıyor

Hatay’da Çıkan Orman Yangınında Evler Zarar Görmeye Başladı: Vatandaşlar Zorlu Anlar Yaşıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 13:07

Hatay’da şehir merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor. Alevler fırtınanın etkisiyle kısa süre içerisinde arttı ve yakında yer alan evler zarar görmeye başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Ancak vatandaşlar için zorlu anlar yaşanıyor. O anlardan bir kesitle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar 👇

Vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları kayda aldı.

Vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları kayda aldı.

Müdahale devam ederken, evler de tahliye ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
houseof

Yaz başlıyor ülkenin her yeri yanıyor her yıl ve bunun %90 ı insanlardan kaynaklanan sebeplerden. İhmal, kasıt, cehalet gerçekten yazık insanın içi acıyor

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.