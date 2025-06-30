İzmir'deki Yangından Duygu Dolu Görüntüler: Ekipler, Mahsur Kalanları Kurtardı
İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar‘da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.
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Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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Azalmadı, gittikçe yayıldı!
Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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