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İzmir'deki Yangından Duygu Dolu Görüntüler: Ekipler, Mahsur Kalanları Kurtardı

İzmir'deki Yangından Duygu Dolu Görüntüler: Ekipler, Mahsur Kalanları Kurtardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 10:48

İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Seferihisar‘da çok sayıda evi küle çeviren orman yangınında duygu dolu kareler ortaya çıktı. Evinden çıkamayan tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ve yine evlerinde mahsur kalan bir vatandaş ile kedisi ekipler tarafından kurtarıldı.

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Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 18 uçak ve 10 helikopterle havadan, 40 arazöz, 10 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergilemeyi sürdürüyor.

Azalmadı, gittikçe yayıldı!

Azalmadı, gittikçe yayıldı!

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı.

Öte yandan günün kararmasıyla alevler daha da net bir şekilde görülürken, Seferihisar ilçesine bağlı bir çok yerleşim yerinde alevler evlere kadar ulaştı.

Tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam ekipler tarafından kurtarıldı. Yine evinde kedisi ile birlikte mahsur kaldığı öğrenilen bir vatandaş da ekipler tarafından kurtarırken sonrasında duygu dolu anlar yaşandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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d cord

Allah yardımcıları olsun, yardım edenlerden de Allah razı olsun

dilaraa.durmaz

İçimiz yanıyor. Bunların hepsi bilerek yapılıyor. Neden sadece İzmir? Akıllarda soru işareti. Bu vatan hainliğinden başka birşey değildir. Ciğerlerimiz sönüy... Devamını Gör