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Bebek Bezi Markası Goo.N, "Ekonomik Koşullar" Nedeniyle Türkiye Pazarından Çekildi

Bebek Bezi Markası Goo.N, "Ekonomik Koşullar" Nedeniyle Türkiye Pazarından Çekildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 09:54

Japonya'nın dünyaca ünlü bebek bezi markası Goo.N, 'ekonomik koşullar' nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu. Markadan yapılan açıklamada “GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz” dedi. 

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Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio'nun, ürettiği bebek bezi markası Goo.N'dan kritik bir karar geldi.

Türkiye'de yıllardır bebek bezi, giyilebilir külot bez ve çeşitli hijyen malzemeleri satışı yapan şirket, 'mevcut ekonomik koşullar' nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu. 

Şirket kararı Türkiye resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye'deki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle, GOO.N ürünlerinin üretimi ve Türkiye pazarındaki tedarikini sürdürmek ne yazık ki mümkün olmamıştır. Bu sebeple, GOO.N ürünlerini kullanan siz değerli müşterilerimizden içtenlikle özür diliyor, üzülerek veda ediyoruz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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