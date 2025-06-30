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Araç Sahipleri Dikkat! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) Geçiş İçin Bugün Son!

Araç Sahipleri Dikkat! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) Geçiş İçin Bugün Son!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 09:21

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için bugün son gün! Ticari araç sahiplerine Taşıt Tanıma Birimi montajı için tanınan süre bugün doluyor. 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olan sisteme dahil olmayan araçlar sahipleri, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerini getirmeyenler hakkında 7 bin liradan 140 bin liraya kadar usulsüzlük cezası kesilecek. UTTS’nin 140 bin TL’ye kadar cezası var.

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Haziran ayının başında hizmete alınan UTTS için bugün son gün!

Haziran ayının başında hizmete alınan UTTS için bugün son gün!

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran'ın ilk haftası itibarıyla hizmete alındı. Bu kapsamda yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

Cezası 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişiyor!

Cezası 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişiyor!

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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