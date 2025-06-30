Araç Sahipleri Dikkat! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) Geçiş İçin Bugün Son!
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için bugün son gün! Ticari araç sahiplerine Taşıt Tanıma Birimi montajı için tanınan süre bugün doluyor. 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olan sisteme dahil olmayan araçlar sahipleri, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerini getirmeyenler hakkında 7 bin liradan 140 bin liraya kadar usulsüzlük cezası kesilecek. UTTS’nin 140 bin TL’ye kadar cezası var.
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Haziran ayının başında hizmete alınan UTTS için bugün son gün!
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Cezası 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişiyor!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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