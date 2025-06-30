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Türk Siyasetinde 'Tarihi Gün' Olabilir: CHP’nin Kurultay Davası Bugün, CHP’ye Kayyum Atanacak mı?

Türk Siyasetinde 'Tarihi Gün' Olabilir: CHP’nin Kurultay Davası Bugün, CHP’ye Kayyum Atanacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 08:36 Son Güncelleme: 30.06.2025 - 08:52

Kemal Kılıçdardoğlu’nun genel başkanlığı kaybettiği 38. Olağan CHP Kurultayının iptali ve kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava bugün görülecek. Bugüne ertelenen davada karar çıkması beklenirken mahkemenin, hukukçuları bölen ‘mutlak butlan’ tartışmasında noktayı koyması bekleniyor. Sadece CHP’de değil tüm Türkiye’de gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün saat 10:00'da görülecek duruşmaya çevrildi. 

Kurultay davası öncesi son kez dün akşam açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Verecekleri her karara hazırız; Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır' ifadelerini kullandı.

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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edecek.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edecek.

CHP’nin uzun süredir tartışılan kurultay davasında gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görülecek duruşmaya çevrildi. CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle farklı mahkemelerde açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde birleştirilmişti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki duruşmada CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik ihtiyati tedbir talebini reddederek, 30 Haziran’daki (bugün) duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceğine işaret etmişti. Bu durum, bugünkü duruşmada karar çıkabileceği yorumlarını beraberinde getirirken, dava dilekçesinde, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin zorunlu olduğu iddiaları yer almıştı.

Türkiye Mutlak Butlan kararı çıkar mı tartışmasında!

Türkiye Mutlak Butlan kararı çıkar mı tartışmasında!

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Mutlak butlanın tartışılmasının asıl nedeni ise mahkemenin iptal kararı vermesi hâlinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisinin otomatik biçimde yönetime dönmeleri, Özel ve mevcut PM’nin ise görevini kaybedecek olması. Mutlak butlan tartışmaları hukukçuları da bölmüş durumda. Kimi hukukçular “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun seçildiği kurultayda delegelerin iradeleri sakatlandı. Mutlak butlan bu nedenle uygulanabilir. Mahkeme, mutlak butlan iddiasını yerinde görürse kurultayı iptal ederek, tedbir kararı verebilir ve bu durumda Kılıçdaroğlu ile ekibi, karar kesinleşmeden göreve gelebilir” derken, bazı hukukçular ise kurultaylara ilişkin son sözü Yüksek Seçim Kurulunun söyleyeceğine dikkat çekiyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin bugünkü duruşmada ceza davasındaki yargılamayı bekletici neden olarak değerlendirebileceğine dikkat çeken hukukçular, mahkeme mutlak butlan kararı vermesi durumunda son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulunun söyleyeceğini savunuyor. Bu durumda, Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (21. Olağanüstü Kurultay), Kurul, yeni bir seçime gerek de görmeyebilir. Mutlak butlan uygulanarak iptal kararı verilse dahi, bu kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmesi gerektiğine de işaret ediliyor.

Mahkemenin alabileceği kararlarda tüm ihtimaller:

Mahkemenin alabileceği kararlarda tüm ihtimaller:

Dava ertelenir:

Mahkeme, dosyada eksik belge veya yeni talepler olması durumunda duruşmayı ileri bir tarihe bırakabilir. Bu durumda Özgür Özel liderliğindeki mevcut yönetim görevine devam eder.

Mutlak Butlan kararı verilir:

Eğer mahkeme, kurultayın tüzüğe ve kanunlara aykırı şekilde yapıldığına kanaat getirirse, kurultayı baştan sona geçersiz sayabilir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki MYK ve PM görevlerine geri döner. 2023 Kasım ayından bu yana alınan tüm kararlar hükümsüz sayılır.

Çağrı heyeti atanır:

Mahkeme, kurultayın iptaline hükmeder ancak yönetimi eski haline döndürmek yerine, Siyasi Partiler Kanunu gereği partiyi olağanüstü kurultaya götürecek bir çağrı heyeti atayabilir. Bu heyet, en geç iki ay içinde CHP’yi yeniden kurultaya götürmekle yükümlü olur. Bu süreçte partinin yönetim yetkisi fiilen askıya alınır.

Dava reddedilir:

Eğer mahkeme, davayı esastan ya da usul yönünden reddederse, kurultay hukuken tescillenmiş sayılır. Bu durumda Özgür Özel yönetimi yargı güveni kazanarak görevine devam eder.

Dava öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

Dava öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:

'Bugün Muharrem orucunun 4. günü. Alevi inancının kanaat önderleri bizi burada, bu güzel cemevinde misafir ettiler. Hep beraber orucumuzu açtık. Aleviler, Türkiye’nin barışının, birliğinin, beraberliğinin simgesi ve bütün üzüntülere, acılara rağmen kin biriktirmeyen; insan sevgisi biriktiren, en yüce duygunun, en büyük dayanışmanın, en büyük vatan sevgisinin ve Atatürk'e bağlılığın yaşandığı bir topluluk. Burada onlarla birlikte olmak bizim açımızdan son derece mutluluk verici.

Bu güzel günde tatsız konuları konuşmaya hiç gerek yok. Ümidimiz şudur, yarın bir mahkeme görülecek. O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil; süreç odaklı bir mahkemedir. Amaç Türkiye'nin son yerel seçimlerin birinci partisini tartıştırmak. Bu tartışmadan ne partiye ne de ülkeye bir fayda çıkar. Tartışma bitsin. Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Ama bu işi uzatıp da zulmetmesinler artık bize. Bu ülkenin açlığı konuşması, yoksulluğu konuşması, işsizliği konuşması, gençlerin umutsuzluğunu konuşması lazım. Bu ülkede insanların adalet talepleri var. Bu adalet taleplerini konuşmamız lazım. Bunları bırakıp da olmadık bir tartışmaya kimse bizi sürüklemesin.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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