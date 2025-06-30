Türk Siyasetinde 'Tarihi Gün' Olabilir: CHP’nin Kurultay Davası Bugün, CHP’ye Kayyum Atanacak mı?

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Mutlak butlanın tartışılmasının asıl nedeni ise mahkemenin iptal kararı vermesi hâlinde CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisinin otomatik biçimde yönetime dönmeleri, Özel ve mevcut PM’nin ise görevini kaybedecek olması. Mutlak butlan tartışmaları hukukçuları da bölmüş durumda. Kimi hukukçular “CHP’de Kılıçdaroğlu’nun seçildiği kurultayda delegelerin iradeleri sakatlandı. Mutlak butlan bu nedenle uygulanabilir. Mahkeme, mutlak butlan iddiasını yerinde görürse kurultayı iptal ederek, tedbir kararı verebilir ve bu durumda Kılıçdaroğlu ile ekibi, karar kesinleşmeden göreve gelebilir” derken, bazı hukukçular ise kurultaylara ilişkin son sözü Yüksek Seçim Kurulunun söyleyeceğine dikkat çekiyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkiminin bugünkü duruşmada ceza davasındaki yargılamayı bekletici neden olarak değerlendirebileceğine dikkat çeken hukukçular, mahkeme mutlak butlan kararı vermesi durumunda son sözü Çankaya İlçe Seçim Kurulunun söyleyeceğini savunuyor. Bu durumda, Kurul, 30 gün içinde yeniden seçime götürmeye yönelik geçici bir yönetim oluşturabilir. Ancak parti delege yapısında değişikliğe gidilmeden mevcut delegelerle yeni bir seçimli kurultay yaptığı için (21. Olağanüstü Kurultay), Kurul, yeni bir seçime gerek de görmeyebilir. Mutlak butlan uygulanarak iptal kararı verilse dahi, bu kararın istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmesi gerektiğine de işaret ediliyor.