Türk Siyasetinde 'Tarihi Gün' Olabilir: CHP’nin Kurultay Davası Bugün, CHP’ye Kayyum Atanacak mı?
Kemal Kılıçdardoğlu’nun genel başkanlığı kaybettiği 38. Olağan CHP Kurultayının iptali ve kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava bugün görülecek. Bugüne ertelenen davada karar çıkması beklenirken mahkemenin, hukukçuları bölen ‘mutlak butlan’ tartışmasında noktayı koyması bekleniyor. Sadece CHP’de değil tüm Türkiye’de gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün saat 10:00'da görülecek duruşmaya çevrildi.
Kurultay davası öncesi son kez dün akşam açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Verecekleri her karara hazırız; Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır' ifadelerini kullandı.
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CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edecek.
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Türkiye Mutlak Butlan kararı çıkar mı tartışmasında!
Mahkemenin alabileceği kararlarda tüm ihtimaller:
Dava öncesi açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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