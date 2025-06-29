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Özgür Özel, CHP Kurultay Davası ile İlgili Konuştu: "Ne Karar Vereceklerse Versinler"

Özgür Özel, CHP Kurultay Davası ile İlgili Konuştu: "Ne Karar Vereceklerse Versinler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 22:37

CHP’de yarın görülecek kurultay davası öncesinde Genel Başkan Özgür Özel’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Mahkemenin vereceği karara hazır olduklarını belirten Özel, “Ne karar vereceklerse versinler, biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Özel, CHP’nin dimdik ayakta olduğunu ve süreci soğukkanlılıkla takip ettiklerini söyledi.

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"Ne karar verecekse versinler"

"Ne karar verecekse versinler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın yarın görülecek duruşması öncesinde açıklama yaptı. Özel, “O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil; süreç odaklı bir mahkemedir” dedi.

"CHP dimdik ayakta"

"CHP dimdik ayakta"

Özel, sürecin amacının CHP'yi tartışmaya açmak olduğunu savundu. “Yarın ne karar vereceklerse versinler. Verecekleri her karara hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır” diyen Özel, partinin bu süreçten etkilenmeyeceğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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