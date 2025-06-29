Özgür Özel, CHP Kurultay Davası ile İlgili Konuştu: "Ne Karar Vereceklerse Versinler"
CHP’de yarın görülecek kurultay davası öncesinde Genel Başkan Özgür Özel’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Mahkemenin vereceği karara hazır olduklarını belirten Özel, “Ne karar vereceklerse versinler, biz yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Özel, CHP’nin dimdik ayakta olduğunu ve süreci soğukkanlılıkla takip ettiklerini söyledi.
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"Ne karar verecekse versinler"
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"CHP dimdik ayakta"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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