Özgür Özel, CHP Kurultay Davası ile İlgili Konuştu: "Ne Karar Vereceklerse Versinler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın yarın görülecek duruşması öncesinde açıklama yaptı. Özel, “O mahkeme, yarın ne karar verecekse kararını versin. Çünkü o mahkeme, sonuç odaklı bir mahkeme değil; süreç odaklı bir mahkemedir” dedi.