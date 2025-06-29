Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yangınlar Sebebiyle Bir Kişinin Gözaltında Olduğunu Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yumaklı, “Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53’ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Artık bunu ‘orman içi’ ‘orman dışı’ diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını ve mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.