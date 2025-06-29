Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yangınlar Sebebiyle Bir Kişinin Gözaltında Olduğunu Duyurdu
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Buca ilçesindeki yangınla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin benzin kullanarak yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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