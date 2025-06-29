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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yangınlar Sebebiyle Bir Kişinin Gözaltında Olduğunu Duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yangınlar Sebebiyle Bir Kişinin Gözaltında Olduğunu Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 00:04

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Buca ilçesindeki yangınla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada yangının çıkış sebebine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin benzin kullanarak yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

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Benzinle yaktı iddiası...

Benzinle yaktı iddiası...

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Buca ilçesindeki yangınla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tunç, “İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır” dedi. Ülkenin farklı bölgelerinde de çok sayıda yangına müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

"Kasten orman yangınına sebebiyet verme"

"Kasten orman yangınına sebebiyet verme"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Buca’daki orman yangınıyla ilgili süren soruşturmada yeni detayları paylaştı. Tunç, “İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır” dedi. Ayrıca ülkenin farklı noktalarındaki orman yangınlarına ilişkin başlatılan soruşturmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Bir günde 77 yangın..."

"Bir günde 77 yangın..."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Yumaklı, “Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53’ü orman dışındaydı. Orman dışından başladı. Artık bunu ‘orman içi’ ‘orman dışı’ diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi, aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, yangınların büyük bölümünün kontrol altına alındığını ve mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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