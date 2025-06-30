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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Leman Dergisi'ne Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Leman Dergisi'ne Soruşturma Açıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 21:36

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatür dergisi Leman hakkında yayınladıkları bir karikatür sebebiyle ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda itidal çağrısında bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımına göre, dergide Hz. Muhammed’in çiziminin yer aldığı bir karikatür nedeniyle ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 'Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Yılmaz Tunç’un paylaşımı

Yılmaz Tunç’un paylaşımı
twitter.com

'İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır.'

Leman Dergisi’nde soruşturmaya neden olan karikatür 👇

Leman Dergisi’nde soruşturmaya neden olan karikatür 👇

Sosyal medyada Leman Dergisi'nin binasına saldırı olduğu iddia edildi. 👇

İstanbul Beyoğlu'ndaki dergi binasının önünden görüntüler 👇

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı 👇

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı 👇
twitter.com

'Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz.

Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır.

Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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