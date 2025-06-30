Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: Leman Dergisi'ne Soruşturma Açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatür dergisi Leman hakkında yayınladıkları bir karikatür sebebiyle ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Savcılık, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda itidal çağrısında bulundu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi’nde yayınlanan bir karikatür nedeniyle harekete geçti.
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Yılmaz Tunç’un paylaşımı
Leman Dergisi’nde soruşturmaya neden olan karikatür 👇
Sosyal medyada Leman Dergisi'nin binasına saldırı olduğu iddia edildi. 👇
İstanbul Beyoğlu'ndaki dergi binasının önünden görüntüler 👇
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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