Bali'ye Vize Kaldırıldı mı? Endonezya'dan Kapıda Vize Uygulamasıyla İlgili Yeni Karar

Bali, Türk vatandaşlarından kapıda vize istiyordu. Ancak sosyal medyada 'Bali'ye vize şartı kaldırıldı' iddiaları gündeme geldi. Peki bu iddialar doğru mu?

Bali Vizesi Kalktı mı?

Bali, Türk vatandaşlarının seyahatten önce uyguladığı vize süreçlerinden farklı bir süreç izliyor. Türklerin son yıllarda Bali'yi öncelikli tatil rota olarak belirlemesinin nedeni de kolay ve basit vize uygulamasından kaynaklanıyor. Endonezya Türk vatandaşlarına kapıda vize uyguluyordu. Bali'nin Türk vatandaşları için uyguladığı kapıda vize uygulaması 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kaldırılıyor.

Bali Türklerden Vize İstiyor mu?

Hususi ve umuma mahsus pasaport sahibi olanlar Endonezya’ya varış noktasında (hava ve deniz limanları ile kara hudut kapıları) 35 ABD Doları ödeyerek ‘varışta vize (Visa on Arrival)’ alabiliyordu. Bu vize 30 güne kadar turistik amaçlı ziyaretlerde geçerliydi.

Diplomatik ve Hizmet pasaportu olanlar ise 30 güne kadar vizeden muaftı. Yeni kararla kapıda belirli ücret ödenerek alınan vize istenmeyecek.

Bali Vizesi (Endonezya vizesi) İçin Gerekenler

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin Resmi Hesabı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN ENDONEZYA’YA VİZESİZ ZİYARET HAKKI

Hukuki Dayanak: Endonezya Göçmenlik ve Islah İşleri Bakanlık Yönetmeliği No. 9/2025. Bu yönetmelik 26 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmış olup, 7 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Çalışma veya gazetecilik faaliyetleri için geçerli değildir.

Geçerlilik süresi: En fazla 30 gündür ve uzatılamaz veya başka bir vize ya da oturma iznine dönüştürülemez.

Gereklilikler:

1. En az 6 ay geçerliliği olan pasaport.

2. Dönüş bileti veya üçüncü bir ülkeye devam eden seyahat bileti.'

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