Bali'ye Vize Kaldırıldı mı? Endonezya'dan Kapıda Vize Uygulamasıyla İlgili Yeni Karar
Endonezya’ya bağlı bir ada olan Bali, son yıllarda Türk vatandaşlarının akınına uğruyor. Doğal güzelliği, sıcak kanlı insanları ve ucuzluğuyla öne çıkan Bali’ye akın edilmesinin en önemli nedeni vize kolaylığı. Bali, Türk vatandaşlarından kapıda vize istiyordu. Kapıda vize uygulaması 3 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından karar paylaşıldı. Vize şartının kaldırılması ise sosyal medyada gündem oldu.
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İlk önce Bali'nin tarihine çok kısa bir göz atalım...
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Bali vizesi kalktı mı? Bali Türklerden Vize İstiyor mu?
Bali Vizesi (Endonezya Vizesi) Nasıl Alınır?
2024 yılında 50 bin Türk vatandaşı Endonezya’ya seyahat etti.
"Bali'ye vize kalktı iddiası" sosyal medyanın gündemi oldu. Kullanıcıların goygoyu da eksik olmadı. İşte o yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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