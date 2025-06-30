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Bali'ye Vize Kaldırıldı mı? Endonezya'dan Kapıda Vize Uygulamasıyla İlgili Yeni Karar

Bali'ye Vize Kaldırıldı mı? Endonezya'dan Kapıda Vize Uygulamasıyla İlgili Yeni Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 18:07

Endonezya’ya bağlı bir ada olan Bali, son yıllarda Türk vatandaşlarının akınına uğruyor. Doğal güzelliği, sıcak kanlı insanları ve ucuzluğuyla öne çıkan Bali’ye akın edilmesinin en önemli nedeni vize kolaylığı. Bali, Türk vatandaşlarından kapıda vize istiyordu. Kapıda vize uygulaması 3 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından karar paylaşıldı. Vize şartının kaldırılması ise sosyal medyada gündem oldu.

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İlk önce Bali'nin tarihine çok kısa bir göz atalım...

İlk önce Bali'nin tarihine çok kısa bir göz atalım...

Küçük Sunda Adalarının en batısında yer alan Bali, Endonezya’ya bağlı bir adadır. Başkenti Denpasar olan Bali’nin 2020 yılı verilerine göre nüfusu 4 milyon 317 bin. Endonezya’nın en turistik adası olan Bali, doğa tutkunları, doğal güzellik sevenleri ve ruhsal arınma yaşamak isteyenlerin ilk rotalarından biri. 

Bali kültürü, Hint ve Çin kültürlerinin esintilerinden oluşuyor. Milattan önce 2000’li yıllarda Tayvan’dan göç edenler tarafından yerleşim bölgesi olarak kullanılan Bali, 15. yüzyılda sanatçıların, müzisyenlerin ve din insanlarının göç akınına uğradı.

Bali vizesi kalktı mı? Bali Türklerden Vize İstiyor mu?

Bali vizesi kalktı mı? Bali Türklerden Vize İstiyor mu?

Bali, Türk vatandaşlarından kapıda vize istiyordu. Ancak sosyal medyada 'Bali'ye vize şartı kaldırıldı' iddiaları gündeme geldi. Peki bu iddialar doğru mu?

Bali Vizesi Kalktı mı?

Bali, Türk vatandaşlarının seyahatten önce uyguladığı vize süreçlerinden farklı bir süreç izliyor. Türklerin son yıllarda Bali'yi öncelikli tatil rota olarak belirlemesinin nedeni de kolay ve basit vize uygulamasından kaynaklanıyor. Endonezya Türk vatandaşlarına kapıda vize uyguluyordu. Bali'nin Türk vatandaşları için uyguladığı kapıda vize uygulaması 3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kaldırılıyor.

Bali Türklerden Vize İstiyor mu?

Hususi ve umuma mahsus pasaport sahibi olanlar Endonezya’ya varış noktasında (hava ve deniz limanları ile kara hudut kapıları) 35 ABD Doları ödeyerek ‘varışta vize (Visa on Arrival)’ alabiliyordu. Bu vize 30 güne kadar turistik amaçlı ziyaretlerde geçerliydi. 

Diplomatik ve Hizmet pasaportu olanlar ise 30 güne kadar vizeden muaftı. Yeni kararla kapıda belirli ücret ödenerek alınan vize istenmeyecek. 

Bali Vizesi (Endonezya vizesi) İçin Gerekenler

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin Resmi Hesabı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN ENDONEZYA’YA VİZESİZ ZİYARET HAKKI

Hukuki Dayanak: Endonezya Göçmenlik ve Islah İşleri Bakanlık Yönetmeliği No. 9/2025. Bu yönetmelik 26 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmış olup, 7 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Çalışma veya gazetecilik faaliyetleri için geçerli değildir.

Geçerlilik süresi: En fazla 30 gündür ve uzatılamaz veya başka bir vize ya da oturma iznine dönüştürülemez.

Gereklilikler:

1. En az 6 ay geçerliliği olan pasaport.

2. Dönüş bileti veya üçüncü bir ülkeye devam eden seyahat bileti.'

Kaynak

Bali Vizesi (Endonezya Vizesi) Nasıl Alınır?

Bali Vizesi (Endonezya Vizesi) Nasıl Alınır?

  • Endonezya’ya turistik amaçla gelecek Umuma Mahsus (Bordo) ve Hususi (Yeşil) pasaport hamili Türk vatandaşları 30 gün ikamet süreli turistik giriş vizelerini varışta havalimanlarında alabiliyordu. Vize ücreti yaklaşık 35 ABD Dolar olarak belirlenmişti. Ancak 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek uygulamayla ücret ödeme kaldırıldı.

  • Endonezya’ya varışta vize alınabilmesi için Endonezya’dan dönüş biletinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • 30 gün ikamet süreli varışta vize (turist vizesi), vize ikamet süresi bitmeden başvurulması koşuluyla Endonezya’dan çıkış yapılmadan ikamet edilen bölgedeki Endonezya Göç İdaresi makamlarına başvurularak bir defaya mahsus 30 gün ikamet süreli uzatılabiliyor.

  • 30 gün ikamet süreli turistik vize Endonezya’ya gelmeden önce internet üzerinden de alınabiliyor. Siteye ulaşmak için tıklayınız.

  • Endonezya’ya giriş yapabilmeniz için pasaport sürenizin giriş yapılan tarih itibariyle en az 6 aydan 1 gün daha fazla süreyle geçerli olması gerekiyor. Endonezye bu konuda sert tutum izliyor. Bu kural çok sıkı uygulanmakta olup, Endonezya’da çok kısa süre kalacak olmalarını beyan etmelerine ve dönüş biletlerini ibraz etmelerine rağmen pasaport geçerlilik süresi 1 gün eksik olan vatandaşlarımızın ülkeye sokulmadan tekrar geldikleri ülkeye gönderildikleri durumlar yaşanabiliyor.

2024 yılında 50 bin Türk vatandaşı Endonezya’ya seyahat etti.

2024 yılında 50 bin Türk vatandaşı Endonezya’ya seyahat etti.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Haziran ayının başında vizeye dair açıklamalarda bulunmuştu. Endonezya’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Küçükcan, Endonezya’nın Türk turistlere vizesiz giriş hakkı tanıması gerektiğini belirtmişti. Küçükcan, “Türkiye, Endonezya vatandaşlarına vize gerektirmiyor, Endonezya'nın Türk vatandaşlarına yönelik tüm vize şartlarını da kaldırmasını umuyoruz. Endonezya'nın kararını sabırsızlıkla bekliyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Talip Küçükcan, Endonezya’yı 2024 yılında yaklaşık 50 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiğini belirterek vizesiz girişin bu sayıyı artıracağını belirtmişti.

"Bali'ye vize kalktı iddiası" sosyal medyanın gündemi oldu. Kullanıcıların goygoyu da eksik olmadı. İşte o yorumlar👇🏻

"Bali'ye vize kalktı iddiası" sosyal medyanın gündemi oldu. Kullanıcıların goygoyu da eksik olmadı. İşte o yorumlar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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