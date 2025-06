Dünyaca Ünlü Oyuncunun Ters Işığa Kurban Olmasıyla Goygoyun Dibine Vuran Türk Kullanıcılar

Diziler ve canlandırdığı karakterlerle efsane oyuncular arasına adını yazdıran Pedro Pascal’ın yer aldığı dizilerden birine muhakkak denk gelmişsinizdir. Game of Thrones’da unutulmaz Oberyn Martell karakterini canlandıran Pascal, Narcos'ta ise uyuşturucu baronu Escobar'ı deviren polis Pena olarak karşımıza çıktı. Oynadığı her karakterin hakkını veren ve hafızalarımıza kazınan Pedro Pascal, 2023'ten bu yana The Last of Us dizisinde boy gösteriyor.