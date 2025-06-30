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Dünyaca Ünlü Oyuncunun Ters Işığa Kurban Olmasıyla Goygoyun Dibine Vuran Türk Kullanıcılar

Dünyaca Ünlü Oyuncunun Ters Işığa Kurban Olmasıyla Goygoyun Dibine Vuran Türk Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:57

Dünyaca ünlü oyuncu oyuncu Pedro Pascal'ın X'te bir fotoğrafı paylaşıldı. Ancak Pascal'ın ters ışık kurbanı olduğu fotoğraf Türk kullanıcıların diline düştü. X kullanıcıları goygoyu elden bırakmayınca paylaşımı yapan yabancı kullanıcı da 'Ne oluyor?' diye şaşkınlığını paylaştı. İşte ters ışık kurbanı Pedro Pascal!

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Game Of Thrones'un efsane Oberyn Martell'i, Narcos dizisinde Escobar'ı deviren polis memuru Javier Pena...

Game Of Thrones'un efsane Oberyn Martell'i, Narcos dizisinde Escobar'ı deviren polis memuru Javier Pena...

Diziler ve canlandırdığı karakterlerle efsane oyuncular arasına adını yazdıran Pedro Pascal’ın yer aldığı dizilerden birine muhakkak denk gelmişsinizdir. Game of Thrones’da unutulmaz Oberyn Martell karakterini canlandıran Pascal, Narcos'ta ise uyuşturucu baronu Escobar'ı deviren polis Pena olarak karşımıza çıktı. Oynadığı her karakterin hakkını veren ve hafızalarımıza kazınan Pedro Pascal, 2023'ten bu yana The Last of Us dizisinde boy gösteriyor.

Elf gözlerim neler görüyor Legolas!!??

Elf gözlerim neler görüyor Legolas!!??

Karşınızda ters ışık kurbanı Pedro Pascal! Tanımakta zorluk çekeceğinizi biliyoruz, çünkü X ahalisi de tam da bu konuyu diline düşürdü. '@nightwingispunk' isimli Twitter kullanıcısı Pedro Pascal'ın bu fotoğrafını paylaşınca Türk X kullanıcılarına goygoy çıktı. 1.5 milyonu aşkın görüntülenme alan tweete Türk kullanıcılar o kadar yorum yağdırdı ki paylaşım sahibi neden bu kadar fazla Türk yorumu yapıldığını sorguladı...

İşte ters ışık kurbanı Pedro Pascal'a gelen yorumlar👇🏻

İşte ters ışık kurbanı Pedro Pascal'a gelen yorumlar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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