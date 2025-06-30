Dünyaca Ünlü Oyuncunun Ters Işığa Kurban Olmasıyla Goygoyun Dibine Vuran Türk Kullanıcılar
Dünyaca ünlü oyuncu oyuncu Pedro Pascal'ın X'te bir fotoğrafı paylaşıldı. Ancak Pascal'ın ters ışık kurbanı olduğu fotoğraf Türk kullanıcıların diline düştü. X kullanıcıları goygoyu elden bırakmayınca paylaşımı yapan yabancı kullanıcı da 'Ne oluyor?' diye şaşkınlığını paylaştı. İşte ters ışık kurbanı Pedro Pascal!
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İşte ters ışık kurbanı Pedro Pascal'a gelen yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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