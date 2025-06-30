Dünyaca Ünlü Oyuncunun Ters Işığa Kurban Olmasıyla Goygoyun Dibine Vuran Türk Kullanıcılar

Karşınızda ters ışık kurbanı Pedro Pascal! Tanımakta zorluk çekeceğinizi biliyoruz, çünkü X ahalisi de tam da bu konuyu diline düşürdü. '@nightwingispunk' isimli Twitter kullanıcısı Pedro Pascal'ın bu fotoğrafını paylaşınca Türk X kullanıcılarına goygoy çıktı. 1.5 milyonu aşkın görüntülenme alan tweete Türk kullanıcılar o kadar yorum yağdırdı ki paylaşım sahibi neden bu kadar fazla Türk yorumu yapıldığını sorguladı...