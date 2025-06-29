onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Okan Bayülgen'in Gerizekalılık ve Telefon Arasında Kurduğu Bağ Goygoy Malzemesi Oldu

Okan Bayülgen'in Gerizekalılık ve Telefon Arasında Kurduğu Bağ Goygoy Malzemesi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 15:19

Yılların eskitemediği bir isim olan Okan Bayülgen yine gündemimize yaptığı bir açıklamayla geldi. Bugüne kadar ünlü isimlerle ettiği sohbetlerle, sunduğu eğlence programlarıyla tanınan ünlü isim şimdilerde sosyal medyadan ise eksik olmuyor. 

Bayülgen, bu kez telefon bağımlılarına direkt göndermede bulunarak goygoy malzemesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"15 saniyede bir telefona bakan insan gerizekalı değil de nedir?"

"15 saniyede bir telefona bakan insan gerizekalı değil de nedir?"

Gerek sunduğu eğlence programları gerek başarılı tiyatro oyunlarıyla gündeme gelen Okan Bayülgen, son zamanlarda ise genellikle söylemleriyle sosyal medyada yer alıyor. Biliyorsunuz ki bir ünlünün herhangi bir cümlesi, sosyal medyaya düşerek trend haline gelebiliyor. Örneğin Teoman'ın neredeyse bütün cümleleri, hem magazin sayfalarında yer alıyor hem de goygoy malzemesi olarak tüketiliyor.

Okan Bayülgen de '15 saniyede bir telefona bakan insan gerizekalı değil de nedir?' sözüyle sosyal medyanın diline düştü.

Gelin görün ki 15 saniye bile fazla bulundu 😂

Gelin görün ki 15 saniye bile fazla bulundu 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın