Okan Bayülgen'in Gerizekalılık ve Telefon Arasında Kurduğu Bağ Goygoy Malzemesi Oldu
Yılların eskitemediği bir isim olan Okan Bayülgen yine gündemimize yaptığı bir açıklamayla geldi. Bugüne kadar ünlü isimlerle ettiği sohbetlerle, sunduğu eğlence programlarıyla tanınan ünlü isim şimdilerde sosyal medyadan ise eksik olmuyor.
Bayülgen, bu kez telefon bağımlılarına direkt göndermede bulunarak goygoy malzemesi oldu.
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"15 saniyede bir telefona bakan insan gerizekalı değil de nedir?"
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Gelin görün ki 15 saniye bile fazla bulundu 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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