Okan Bayülgen'in Gerizekalılık ve Telefon Arasında Kurduğu Bağ Goygoy Malzemesi Oldu

Yılların eskitemediği bir isim olan Okan Bayülgen yine gündemimize yaptığı bir açıklamayla geldi. Bugüne kadar ünlü isimlerle ettiği sohbetlerle, sunduğu eğlence programlarıyla tanınan ünlü isim şimdilerde sosyal medyadan ise eksik olmuyor.

Bayülgen, bu kez telefon bağımlılarına direkt göndermede bulunarak goygoy malzemesi oldu.