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Goygoy
Evinin Sırat Köprüsünden Hallice Koridorunu Paylaşarak Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Cevaplar

Evinin Sırat Köprüsünden Hallice Koridorunu Paylaşarak Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 12:21

Sosyal medya öyle bir yer ki hiç beklemediğiniz anda tuhaf bir görselle karşılaşmanız an meselesi. Son zamanlarda kullanıcılar, evlerinden bazı köşeleri paylaşarak dekorasyon fikri aramaya başladı. Tabii dekorasyon fikri verenler kadar işin goygoyuna vuranlar da oldukça fazla. Bu kez bir kişi, evindeki uzun koridoru paylaşıp fikir isteyince goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.

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"Koridoru yürürken sıkılıyorum bu yüzden koşuyorum."

"Koridoru yürürken sıkılıyorum bu yüzden koşuyorum."
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Paylaşımı yapan kişi, oldukça uzun koridorunu yürürken sıkıldığı için tavsiye istedi. Kimisi yine oldukça mantıklı tavsiyelerle gelirken kimisi de işin goygoyuna odaklanmayı tercih etti.

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E bu evin aynısı?

E bu evin aynısı?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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