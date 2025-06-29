Evinin Sırat Köprüsünden Hallice Koridorunu Paylaşarak Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Cevaplar
Sosyal medya öyle bir yer ki hiç beklemediğiniz anda tuhaf bir görselle karşılaşmanız an meselesi. Son zamanlarda kullanıcılar, evlerinden bazı köşeleri paylaşarak dekorasyon fikri aramaya başladı. Tabii dekorasyon fikri verenler kadar işin goygoyuna vuranlar da oldukça fazla. Bu kez bir kişi, evindeki uzun koridoru paylaşıp fikir isteyince goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
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"Koridoru yürürken sıkılıyorum bu yüzden koşuyorum."
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E bu evin aynısı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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