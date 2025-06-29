Evinin Sırat Köprüsünden Hallice Koridorunu Paylaşarak Tavsiye İsteyen Kişiye Gelen Cevaplar

Sosyal medya öyle bir yer ki hiç beklemediğiniz anda tuhaf bir görselle karşılaşmanız an meselesi. Son zamanlarda kullanıcılar, evlerinden bazı köşeleri paylaşarak dekorasyon fikri aramaya başladı. Tabii dekorasyon fikri verenler kadar işin goygoyuna vuranlar da oldukça fazla. Bu kez bir kişi, evindeki uzun koridoru paylaşıp fikir isteyince goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.