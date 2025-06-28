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Sıcak Hava Öfkesinden Tatilden Daha Pahalıya Gelen Tatil Alışverişine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sıcak Hava Öfkesinden Tatilden Daha Pahalıya Gelen Tatil Alışverişine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2025 - 20:30

Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

"Bulanık şey"

"Bulanık şey"
twitter.com

Tansiyon tansiyon

Tansiyon tansiyon
x.com

👑

Sıcaklar geç geldi ama yine de hemen kafayı yedik

Sıcaklar geç geldi ama yine de hemen kafayı yedik
twitter.com
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Başlasın yazcı-kışçı kavgası

Başlasın yazcı-kışçı kavgası
twitter.com

Kaç tane evi olduğunu bile unutmuş söylediğine göre

Kaç tane evi olduğunu bile unutmuş söylediğine göre
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Hangi köy bu?

Hangi köy bu?
twitter.com

Ufak bir eksik evet

Ufak bir eksik evet
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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