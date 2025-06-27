Yeni Albümüyle 40 Yıl Sonra “Sen Ağla” Diyerek Fikir Değiştiren Sezen Aksu Sosyal Medyanın Gündeminde

Sezen Aksu'nun neredeyse her parçası efsane ve kült... O parçalardan biri de;

'Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam'

1984 yılında çıkan 'Sen Ağlama' parçası aradan ne kadar zaman geçerse geçsin en sevdiğimiz eserler arasında yer alıyor. Ancak Sezen Aksu aradan geçen 40 yılda fikrini değiştirmiş olacak ki yeni albümünde 'Sen Ağla' şarkısıyla kalp kıranları selamlıyor.

Tabii bu fikir değişikliği Sezen Aksu fanlarının ve dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.