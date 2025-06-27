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Yeni Albümüyle 40 Yıl Sonra “Sen Ağla” Diyerek Fikir Değiştiren Sezen Aksu Sosyal Medyanın Gündeminde

Yeni Albümüyle 40 Yıl Sonra “Sen Ağla” Diyerek Fikir Değiştiren Sezen Aksu Sosyal Medyanın Gündeminde

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 20:18

Türk pop müziğinin usta ismi namıdiğer ‘Minik Serçe’ 50. yılında yeni albümle gönülleri fethetti. Sezen Aksu, yeni albümü ‘Paşa Gönül Şarkıları’nı 21 Haziran Cuma günü yayınlandı. Albüme sosyal medyada yorumlar yağarken dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan bir şey vardı… 1984 yılında “Sen Ağlama” diyen Aksu’nun 2025 “Sen Ağla” diyerek fikir değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

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Sezen Aksu, yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" ile karşımızda!

Sezen Aksu, yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" ile karşımızda!

Minik Serçemiz yeni albümüyle karşımıza çıktı. Sanat dünyasında yarım asırı deviren Sezen Aksu, 50 yılını “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle kutladı. 16 şarkının yer aldığı albümde Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimler söz ve besteleriyle yer aldı.

Albümün düzenlemesinde ise Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mustafa Ceceli, Ozan Baylaşa, Onno Tunç ve pek çok isim katkı gösterdi. 

Albüm, Spotify ve YouTube'da sevenlerini bekliyor.

1984 yılında "Sen Ağlama" diyen Sezen Aksu 40 yıl sonra fikir değiştirdi.

1984 yılında "Sen Ağlama" diyen Sezen Aksu 40 yıl sonra fikir değiştirdi.

Sezen Aksu'nun neredeyse her parçası efsane ve kült... O parçalardan biri de;

'Sen ağlama, dayanamam

Ağlama göz bebeğim sana kıyamam

Al yüreğim senin olsun

Yüreğim bende kalırsa yaşayamam'

1984 yılında çıkan 'Sen Ağlama' parçası aradan ne kadar zaman geçerse geçsin en sevdiğimiz eserler arasında yer alıyor. Ancak Sezen Aksu aradan geçen 40 yılda fikrini değiştirmiş olacak ki yeni albümünde 'Sen Ağla' şarkısıyla kalp kıranları selamlıyor.

Tabii bu fikir değişikliği Sezen Aksu fanlarının ve dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Bu Sezen Aksu'nun elbette ki ilk fikir değişikliği değildi... İşte sosyal medyada gündem olan yorumlar👇🏻

Bu Sezen Aksu'nun elbette ki ilk fikir değişikliği değildi... İşte sosyal medyada gündem olan yorumlar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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