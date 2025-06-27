Yeni Albümüyle 40 Yıl Sonra “Sen Ağla” Diyerek Fikir Değiştiren Sezen Aksu Sosyal Medyanın Gündeminde
Türk pop müziğinin usta ismi namıdiğer ‘Minik Serçe’ 50. yılında yeni albümle gönülleri fethetti. Sezen Aksu, yeni albümü ‘Paşa Gönül Şarkıları’nı 21 Haziran Cuma günü yayınlandı. Albüme sosyal medyada yorumlar yağarken dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan bir şey vardı… 1984 yılında “Sen Ağlama” diyen Aksu’nun 2025 “Sen Ağla” diyerek fikir değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezen Aksu, yeni albümü "Paşa Gönül Şarkıları" ile karşımızda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1984 yılında "Sen Ağlama" diyen Sezen Aksu 40 yıl sonra fikir değiştirdi.
Bu Sezen Aksu'nun elbette ki ilk fikir değişikliği değildi... İşte sosyal medyada gündem olan yorumlar👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın