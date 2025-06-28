Sağlık Bakanlığı’nın Meydanlarda Yaptığı Boy Kilo Ölçümünün Sonuçları Belli Oldu

Bakanlık söz konusu uygulamanın sonucuna dair açıklama yaptı. 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasının toplumda farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldığı vurgulandı. 14-20 Haziran tarihleri arasında katılım rekoru kırıldı.

590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Altı haftada Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere toplam 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde çıktı.