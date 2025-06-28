Sağlık Bakanlığı’nın Meydanlarda Yaptığı Boy Kilo Ölçümünün Sonuçları Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. Geçen aylarda başlatılan uygulamayla meydanlarda vatandaşlara boy ve kilo ölçümü yapılmıştı. Altı haftada 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Sonuçlar ise belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bakanlığı’nın meydanlarda başlattığı boy-kilo ölçümünün sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obez aralığında olduğu belirlendi.
Yapılan yorumlar şöyle oldu:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın