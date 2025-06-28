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Sağlık Bakanlığı’nın Meydanlarda Yaptığı Boy Kilo Ölçümünün Sonuçları Belli Oldu

Sağlık Bakanlığı’nın Meydanlarda Yaptığı Boy Kilo Ölçümünün Sonuçları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 14:41

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam için yeni bir uygulamayı hayata geçirmişti. Geçen aylarda başlatılan uygulamayla meydanlarda vatandaşlara boy ve kilo ölçümü yapılmıştı. Altı haftada 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Sonuçlar ise belli oldu.

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Sağlık Bakanlığı’nın meydanlarda başlattığı boy-kilo ölçümünün sonuçları belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın meydanlarda başlattığı boy-kilo ölçümünün sonuçları belli oldu.

Bakanlık söz konusu uygulamanın sonucuna dair açıklama yaptı.  'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyasının toplumda farkındalık yaratmak amacıyla başlatıldığı vurgulandı. 14-20 Haziran tarihleri arasında katılım rekoru kırıldı. 

590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olmak üzere toplam 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.

Altı haftada Türkiye genelinde yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere toplam 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi. 2 milyon 985 bin 25 kişinin vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde çıktı.

Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obez aralığında olduğu belirlendi.

Ölçümü yapılan kişilerden, yaklaşık yüzde 6'sının zayıf, yüzde 33'ünün normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 26'sının obez aralığında olduğu belirlendi.

Kampanyanın altıncı haftasında vücut kitle indeksi normal kilo aralığının üzerinde hesaplanan 403 bin 500'ü kadın, 358 bin 951'i erkek olmak üzere toplam 762 bin 451 kişi; yapılan bilgilendirmeler ve kendi tercihleri doğrultusunda, ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti almaları için birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,3 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,7'ye kıyasla daha fazla oldu. Kadınlardaki obezite oranı ise yüzde 30,7 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 21,9'u geçtiği.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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