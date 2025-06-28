New York Times’tan 36 Saatte İstanbul Rehberi: Uyumayan Şehirde Saat Saat Yapılması Gerekenler

Cuma

15:00 Türk sanatını keşfedin

2023 yılında açılan etkileyici bir beton ve çelik müzesi olan İstanbul Modern , şehrin Avrupa ve Asya yakalarını ayıran yoğun su yolu olan Boğaz'ın kıyısında yer almaktadır (giriş ücreti 750 lira veya 19 dolar). Zemin kattaki dönüşümlü sergilerde çağdaş sanat eserleri sergileniyor.

16:30 Bir şeyler atıştırın ve alışverişe gidin

İstanbul Modern'den, beş yıldızlı otellerin ve Michelin yıldızlı restoranların yanında açık havada balık dürüm veya ızgara balık ve sebzeli dürümlerin satıldığı gösterişli bir liman semti olan Karaköy'e gidin. Bu stantlardan biri olan Meşhur Balıkçı Eyyüp Usta, balık dürümünü nar ekşisi ve baharat kaplamasıyla bir üst seviyeye taşıyor (180 lira)

Akşam 8'de 1960'lardan kalma bir villada yeniden canlandırılan bir yemek yiyin

Art Deco avizeleri, sarmaşıklarla kaplı avlusu ve karamel deri banklarıyla Arkestra , 'Muhteşem Gatsby'nin yeniden yapımının bir seti gibi hissettiriyor. Avrupa yakasında, lüks Etiler semtindeki bu yenilenmiş 1960'lar villasında, Michelin yıldızlı bir restoran, bir bistro ve bir müzik salonu bulunuyor ve bunların hepsi web sitesi üzerinden yapılabilen rezervasyonlar gerektiriyor.

Cumartesi

10:00 Kahvaltı ziyafetinin tadını çıkarın

İstanbul'a yapılan hiçbir gezi, peynirler, zeytinler, ezmeler, ekmekler, yumurtalar ve daha fazlasını içeren bir Türk kahvaltısı veya kahvaltısı olmadan tamamlanmış sayılmaz.

12:00 Zaman yolculuğu

İstanbul'un UNESCO tarafından belirlenmiş tarihi mekanlarından bazılarını barındıran Fatih semtinde, mutlaka görülmesi gereken dört yer birbirine yürüme mesafesindedir. Şehrin Osmanlı tarafından fethinden sonra camiye çevrilen altıncı yüzyılda inşa edilmiş bir kilise olan Ayasofya Camii ile başlayın (giriş ücreti 1.050 lira). Ardından nefes kesici Sultan Ahmed Camii'ni ziyaret edin.

15:00 Hamamda kraliyet muamelesi görün

En üst düzey rahatlama deneyimi için, yakın zamanda 13 yıllık, 15 milyon dolarlık bir restorasyondan sonra yeniden açılan 16. yüzyıldan kalma bir hamam olan Zeyrek Çinili Hamam'ı ziyaret edin

Akşam 6'da Asya ve Avrupa arasında 1 dolara süzülün

İki kıtayı dar bir su şeridiyle bölen İstanbul, tekne turlarıyla doludur. Denizlere açılmanın en ucuz ve en kolay yolu feribottur. Avrupa yakasındaki tarihi merkezin liman kısmı olan Eminönü'nden Asya yakasındaki hareketli bir bölge olan Kadıköy'e yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer ve Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Marmara Denizi'nin muhteşem manzaralarını sunar (tek yön bilet, 40 lira).

18:30 Kadıköy'de atıştırmalıklarla yolunuzu bulun

Kadıköy'ün hareketli kalbinde, yerli halk dar sokaklarda alışveriş yapıyor, çay yudumluyor ve sokak lezzetlerini atıştırıyor. Sizi ne çağırıyorsa ona göre akşam yemeği hazırlayın.

22:00 Canlı müzik eşliğinde coşun

Bir vapura, metroya veya otobüse atlayın ya da Avrupa yakasına geri dönmek için taksiye binin ve bir konser veya DJ performansı için zengin Bomonti semtine , Yapi Kredi Bomontiada adlı eğlence kompleksinin bir parçası olan Babylon'a doğru yola koyulun.

Pazar

Sabah 9 Tatlı bir notla başlayın

Tatlıya düşkün olanlar için, kat kat yufkadan yapılan tatlı, şuruplu bir hamur işi olan baklava olmadan İstanbul ziyareti tamamlanmış sayılmaz.

10:00 Adalara kaçış

Şehrin güneydoğusundaki Marmara Denizi'ndeki Prens Adaları'ndan birine gitmek için tramvaya veya otobüse binin (tek yön bilet, 88,38 lira). 90 dakikalık tekne yolculuğu sırasında, zıplayan yunusları görebilirsiniz.