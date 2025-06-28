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New York Times’tan 36 Saatte İstanbul Rehberi: Uyumayan Şehirde Saat Saat Yapılması Gerekenler

New York Times’tan 36 Saatte İstanbul Rehberi: Uyumayan Şehirde Saat Saat Yapılması Gerekenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 13:11

New York Times dergisi 36 saate İstanbul rehberi hazırladığı. İstanbul'u 'uyumayan şehir' olarak nitelendiren dergi seyahat planı yapanlar için saat saat liste hazırladı. Listede yok yok! İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen can dostumuz kedilerimiz de bu rehber de vardı; balıkçı, börekçi de... İşte New York Times'ın saat saat İstanbul rehberi.

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"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!"

"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!"

Pek çok kurum ve kuruluşun 'dünyanın en güzel şehirleri' listesine denk gelmişsinizdir. Tüm listeleri boşverin de giderek kalabalıklaşmasını, giderek betona gömülmesini görmezden gelirsek İstanbul dünyanın en güzel şehri... Denizlerle çevrili, martılarıyla kedisiyle, tarihiyle tüm dünya kentlerine taş çıkartan İstanbul'un güzelliği insan eliyle yok ediliyor. Bir zamanlar ağaçların yükseldiği tepeleri şimdi gökdelenlerle çevrilmiş durumda. İğne atsan yere düşmez kalabalığı, günün her saati kilit olan trafiği bir cennete çevrilmesi gerekirken geri dönüşü olmayan bir felakete doğru sürükleniyor. 

İstanbul bir günde hatta birkaç haftada gezip görülecek bir kent değil. Her noktasında bir hikaye olan, tarih fışkıran İstanbul gelen her turistin de kalbini çalacak kadar çapkın bir kent... İstanbul'un güzelliği ve dokusu dünyanın önde gelen kuruluşu New York Times'a konu oldu.

New York Times, 36 saatte İstanbul rehberini okuyucuyla paylaştı.

New York Times, 36 saatte İstanbul rehberini okuyucuyla paylaştı.

New York Times haberinde İstanbul ilk olarak şu sözlerle anlatıldı:

'İki kıtayı birbirine bağlayan Türk şehri İstanbul gerçekten hiç uyumuyor. Sabahın erken saatlerinde, martılar gökyüzünde uçarken, motosikletler köşeleri hızla dönüyor ve sokak satıcıları arabalarını kaldırımlara sürüyor. 16 milyonluk kalabalık günleri dolduruyor ve hatta birçok yerel halkın çok sevdiği her yerde bulunan kediler bile meşgul görünüyor. Akşam olduğunda, aileler, çiftler ve arkadaşlar şehrin muazzam restoran ve kafe seçeneklerine akın ediyor, sohbetleri her yerde bulunan siyah çayla renkleniyor. 2.000 yıldan uzun süredir kültür, ticaret ve güç merkezi olan, 1930'dan beri İstanbul olarak bilinen, Bizans ve Osmanlı dönemi yapılarıyla şehir, geçmişin asla uzak hissettirmediği bir yer. Yine de çağdaş kültür burada gelişiyor.'

Haberde 'öneriler' kısmında şu ifadeler yer aldı:

Haberde 'öneriler' kısmında şu ifadeler yer aldı:

  • Büyük bir yer altı gölünü andıran ve devasa sütunlarıyla dikkat çeken, 6. yüzyıldan kalma su depolama tesisi olan Yerebatan Sarnıcı , yıllar süren yenileme çalışmalarının ardından 2022 yılında yeniden açıldı.

  • Bizans döneminden kalma eski bir kilise olan Ayasofya Camii , şehrin tarihi merkezinde bulunan hayranlık uyandırıcı bir mimari yapıdır.

  • Bir zamanlar Osmanlı padişahlarının ikametgahı olan Topkapı Sarayı'nda silahlar, mücevherler ve tekstil ürünlerinin sergilendiği bir müze ve eski bir harem bulunmaktadır.

  • Yakın zamanda restore edilen Zeyrek Çinili Hamam , kubbenin altındaki mermer kaplı hamam alanında kese ve köpük masajlarıyla en üst düzeyde şımartıcı bir deneyim sunuyor.

  • Hareketli bir avlunun etrafına kurulmuş bir eğlence kompleksi olan Yapı Kredi Bomontiada,  Babylon, canlı müzik salonu ve Popülist bira bahçesinden oluşuyor.

Uyumayan şehirde saat saat yapılması gerekenler👇🏻

Uyumayan şehirde saat saat yapılması gerekenler👇🏻

Cuma

15:00 Türk sanatını keşfedin

2023 yılında açılan etkileyici bir beton ve çelik müzesi olan İstanbul Modern , şehrin Avrupa ve Asya yakalarını ayıran yoğun su yolu olan Boğaz'ın kıyısında yer almaktadır (giriş ücreti 750 lira veya 19 dolar). Zemin kattaki dönüşümlü sergilerde çağdaş sanat eserleri sergileniyor. 

16:30 Bir şeyler atıştırın ve alışverişe gidin

İstanbul Modern'den, beş yıldızlı otellerin ve Michelin yıldızlı restoranların yanında açık havada balık dürüm veya ızgara balık ve sebzeli dürümlerin satıldığı gösterişli bir liman semti olan Karaköy'e gidin. Bu stantlardan biri olan Meşhur Balıkçı Eyyüp Usta, balık dürümünü nar ekşisi ve baharat kaplamasıyla bir üst seviyeye taşıyor (180 lira)

Akşam 8'de 1960'lardan kalma bir villada yeniden canlandırılan bir yemek yiyin

Art Deco avizeleri, sarmaşıklarla kaplı avlusu ve karamel deri banklarıyla Arkestra , 'Muhteşem Gatsby'nin yeniden yapımının bir seti gibi hissettiriyor. Avrupa yakasında, lüks Etiler semtindeki bu yenilenmiş 1960'lar villasında, Michelin yıldızlı bir restoran, bir bistro ve bir müzik salonu bulunuyor ve bunların hepsi web sitesi üzerinden yapılabilen rezervasyonlar gerektiriyor. 

Cumartesi

10:00 Kahvaltı ziyafetinin tadını çıkarın

İstanbul'a yapılan hiçbir gezi, peynirler, zeytinler, ezmeler, ekmekler, yumurtalar ve daha fazlasını içeren bir Türk kahvaltısı veya kahvaltısı olmadan tamamlanmış sayılmaz. 

12:00 Zaman yolculuğu

İstanbul'un UNESCO tarafından belirlenmiş tarihi mekanlarından bazılarını barındıran Fatih semtinde, mutlaka görülmesi gereken dört yer birbirine yürüme mesafesindedir. Şehrin Osmanlı tarafından fethinden sonra camiye çevrilen altıncı yüzyılda inşa edilmiş bir kilise olan Ayasofya Camii ile başlayın (giriş ücreti 1.050 lira). Ardından nefes kesici Sultan Ahmed Camii'ni ziyaret edin.

15:00 Hamamda kraliyet muamelesi görün

En üst düzey rahatlama deneyimi için, yakın zamanda 13 yıllık, 15 milyon dolarlık bir restorasyondan sonra yeniden açılan 16. yüzyıldan kalma bir hamam olan Zeyrek Çinili Hamam'ı ziyaret edin 

Akşam 6'da Asya ve Avrupa arasında 1 dolara süzülün

İki kıtayı dar bir su şeridiyle bölen İstanbul, tekne turlarıyla doludur. Denizlere açılmanın en ucuz ve en kolay yolu feribottur. Avrupa yakasındaki tarihi merkezin liman kısmı olan Eminönü'nden Asya yakasındaki hareketli bir bölge olan Kadıköy'e yolculuk yaklaşık 20 dakika sürer ve Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Marmara Denizi'nin muhteşem manzaralarını sunar (tek yön bilet, 40 lira). 

18:30 Kadıköy'de atıştırmalıklarla yolunuzu bulun

Kadıköy'ün hareketli kalbinde, yerli halk dar sokaklarda alışveriş yapıyor, çay yudumluyor ve sokak lezzetlerini atıştırıyor. Sizi ne çağırıyorsa ona göre akşam yemeği hazırlayın. 

22:00 Canlı müzik eşliğinde coşun

Bir vapura, metroya veya otobüse atlayın ya da Avrupa yakasına geri dönmek için taksiye binin ve bir konser veya DJ performansı için zengin Bomonti semtine , Yapi Kredi Bomontiada adlı eğlence kompleksinin bir parçası olan Babylon'a doğru yola koyulun.

Pazar

Sabah 9 Tatlı bir notla başlayın

Tatlıya düşkün olanlar için, kat kat yufkadan yapılan tatlı, şuruplu bir hamur işi olan baklava olmadan İstanbul ziyareti tamamlanmış sayılmaz.

10:00 Adalara kaçış

Şehrin güneydoğusundaki Marmara Denizi'ndeki Prens Adaları'ndan birine gitmek için tramvaya veya otobüse binin (tek yön bilet, 88,38 lira). 90 dakikalık tekne yolculuğu sırasında, zıplayan yunusları görebilirsiniz.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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