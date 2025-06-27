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Kabin Memurundan İlginç Kokpit İtirafı: "Özel Yakınlaşmalar Yaşanıyor..."

Kabin Memurundan İlginç Kokpit İtirafı: "Özel Yakınlaşmalar Yaşanıyor..."

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 22:16

Bir kabin memurunun yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı. Uçuş görevlisi bazı pilotlar ile kabin ekibi arasında uçuş sırasında özel yakınlaşmalar yaşandığını öne sürdü. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, uçuş güvenliğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Açıklamalar birçok kişide endişe uyandırdı.

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/27/lifesty...
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Kabin memuru Cierra Mistt, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, bazı uçuş ekipleri hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Kabin memuru Cierra Mistt, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, bazı uçuş ekipleri hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Mistt, iki pilotun görev yaptığı uçuşlarda, birinin tuvalet veya yemek molasına çıkması durumunda yerini geçici olarak bir kabin görevlisinin alması gerektiğini belirtiyor. Bu geçici değişimin, bazı ekipler arasında cinsel bir yakınlaşmaya zemin hazırlayabildiğini ifade ediyor.

Mistt, bu durumların rastgele değil ekip içinde güven ve gizlilik esasına dayalı olarak geliştiğini de sözlerine ekliyor.

Mistt, bu durumların rastgele değil ekip içinde güven ve gizlilik esasına dayalı olarak geliştiğini de sözlerine ekliyor.

Özellikle türbülans riski düşük, sorunsuz rotalara sahip uçuşlarda böyle planların yapılabildiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili farklı görüşler de var. Bazı kabin görevlileri bu tür davranışları profesyonellikten uzak ve rahatsız edici olarak değerlendirirken, Mistt bu durumu romantize etmiyor ancak yaşandığını da inkar etmiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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