Kabin Memurundan İlginç Kokpit İtirafı: "Özel Yakınlaşmalar Yaşanıyor..."

Özellikle türbülans riski düşük, sorunsuz rotalara sahip uçuşlarda böyle planların yapılabildiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili farklı görüşler de var. Bazı kabin görevlileri bu tür davranışları profesyonellikten uzak ve rahatsız edici olarak değerlendirirken, Mistt bu durumu romantize etmiyor ancak yaşandığını da inkar etmiyor.