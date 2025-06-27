Tekerlekli Sandalye İçin Neden Mavi Kapak Toplanıyor?

Gönderi, tekerlekli sandalye alabilmek için neden kapak toplandığını sorgular nitelikteydi. Peki neden?

Neden Tekerlekli Sandalye İçin Kapak Toplanıyor?

Tekerlekli sandalye için kapak toplanmasının temel amacı geri dönüşümden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi bireylere medikal cihaz desteği sağlamak. Özellikle mavi kapaklar, hijyenik ve kolay taşınabilir olmaları nedeniyle tercih edilirken bu uygulama aynı zamanda toplumsal farkındalık ve çevre bilinci oluşturmayı da hedefliyor. Toplanan büyük miktardaki kapaklar geri dönüşüm tesislerine satılarak elde edilen gelirle tekerlekli sandalye gibi yardımcı ürünler temin ediliyor.