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Tekerlekli Sandalye İçin Neden Mavi Kapak Toplanıyor?

Tekerlekli Sandalye İçin Neden Mavi Kapak Toplanıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 19:05

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız plastik kapaklar, aslında büyük bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olabiliyor. Özellikle tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bireyler için başlatılan kapak toplama kampanyaları, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı teşvik ediyor. Peki, neden özellikle kapaklar toplanıyor?

İşte detaylar...

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Geçtiğimiz saatlerde X'te böyle bir gönderi gündem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde X'te böyle bir gönderi gündem oldu.
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Gönderi, tekerlekli sandalye alabilmek için neden kapak toplandığını sorgular nitelikteydi. Peki neden?

Neden Tekerlekli Sandalye İçin Kapak Toplanıyor?

Tekerlekli sandalye için kapak toplanmasının temel amacı geri dönüşümden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi bireylere medikal cihaz desteği sağlamak. Özellikle mavi kapaklar, hijyenik ve kolay taşınabilir olmaları nedeniyle tercih edilirken bu uygulama aynı zamanda toplumsal farkındalık ve çevre bilinci oluşturmayı da hedefliyor. Toplanan büyük miktardaki kapaklar geri dönüşüm tesislerine satılarak elde edilen gelirle tekerlekli sandalye gibi yardımcı ürünler temin ediliyor.

Bunu bazı kullanıcılar da bu şekilde anlattı...

Bunu bazı kullanıcılar da bu şekilde anlattı...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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