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En Uygun Uçak Bileti Ne Zaman, Nasıl Alınır? Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları

En Uygun Uçak Bileti Ne Zaman, Nasıl Alınır? Ucuz Uçak Bileti Almanın Püf Noktaları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 13:10

Yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bilet fiyatları cepleri yakmaya başladı. Öyle ki gezilerde en büyük bütçe, yol masraflarına ayrılıyor. Neyse ki yol masraflarından tasarruf etmenin de bazı yolları var. Birazdan okuyacağınız tavsiyelerle en uygun uçak biletlerini bulabilir, seyahatinizi daha ucuza getirebilirsiniz. Püf noktalara dikkat etmek, sizi en uygun uçak biletine ve sonunda da hayallerinizdeki o destinasyona ulaştıracak!

Peki en uygun uçak bileti nasıl, ne zaman alınır? 

İşte uyguna uçak bileti bulmanın yolları...

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Uçak Bileti Alırken Bilinmesi Gerekenler

Uçak Bileti Alırken Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle bir seyahat planlıyorsanız, bu seyahatinizin gönlünüze göre geçmesini dileriz. Her şeyin yolunda gitmesi için de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Henüz yolculuğunuz başlamadan, uçak biletinizi satın alırken bazı noktaları aklınızda bulundurmanız, sizin yararınıza olacaktır.

Yurt dışına bir seyahat planlıyorsanız, gideceğiniz ülkenin gereksinimlerini incelemeyi unutmayın. Vize gerekiyor m? Hangi vizeyi almak gerekiyor? Bu soruların cevaplarını öğrenin.

Gideceğiniz ülkedeki havalimanlarını kontrol edin. Hangi şehirdeki havalimanına ineceksiniz, merkeze uzak mı, yakın mı? Oraya indiğinizde sıkıntı çekmenizi istemeyiz.

Uçuşunuz aktarmalı mı ve bu aktarma süreleri sizin için yeterli olacak mı, buna dikkat edin. Uçuşlar arasındaki süre ne kadar uzarsa, o kadar yorucu olabilir. Fakat kısa bir ara da sizin için stresli olabilir.

Uçak biletinizin bagaj hakkını muhakkak kontrol edin. Ne kadar bagaj hakkınız var, el bagajı için izin verilen boyutlar ne kadar?

Biletinizin iptal ve değişiklik durumlarını da göz önünde bulundurun. Özellikle uzak tarihli bir bilet satın alıyorsanız, planlarınızın değişebileceğini unutmayın.

Uçak Bileti Alırken Hangi Bilgiler Gerekir?

Uçak bileti satın alırken yolcuların bilgileri gereklidir. Bu bilgiler: 

  • Ad ve Soyad: Pasaport veya kimlikte yazıldığı şekilde eksiksiz ve doğru yazılmalı.

  • Doğum Tarihi: Özellikle bebek veya çocuk yolcularda bilet fiyatlandırması için gerekli.

  • Pasaport Numarası: Bu bilgi, yurt dışı uçuşlar için gereklidir. Geçerlilik tarihi ve milliyet, bazı ülkeler tarafından talep edilir.

  • E-posta Adresi: Biletin elektronik kopyasını ve uçuş detaylarını göndermek için gerekli.

  • Telefon Numarası: Acil durumlarda veya uçuşla ilgili değişikliklerde kullanılır.

  • Ödeme Bilgileri: Biletinizi online sitelerden veya mobil uygulamalardan alıyorsanız ödeme bilgileriniz de gereklidir.

Uygun Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Uygun Uçak Bileti Nasıl Alınır?

Uçak bileti alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendik. Sıra geldi ucuza uçak bileti bulmanın yollarına. Daha ekonomik bir şekilde seyahat etmek istiyorsanız aşağıdaki hususlara dikkat ederken ucuza uçak bileti bulabilirsiniz:

Biletinizi Erken Alın

  • Uçuş tarihi yaklaştıkça, bilet fiyatları da artar. Seyahatinizi plandığınız anda uçak biletinizi de alırsanız ucuza uçak bileti bulmuş olacaksınız. 

  • Özellikle Tatil ve bayram dönemlerinde daha da erken davranmak gerekebilir.

Fiyat Karşılaştırma Sitelerini Kullanın

  • SkyscannerMomondoGoogle FlightsKiwiUçak BiletiTurna gibi siteler üzerinden farklı hava yollarını ve fiyatları kıyaslayın.

  • Aynı rotada farklı hava yollarının ve aktarmalı uçuşların fiyat farklarını görebilirsiniz.

Esnek Tarihler Kullanın

  • Eğer tatiliniz için esnek bir plan yapabiliyorsanız, hafta içi uçuşlarının daha ucuz olduğunu belirtelim. Cuma akşamı ve pazar akşamı uçuşlarında ucuza bilet bulmanız biraz zor olabilir.

  • Fiyat grafiklerinden en ucuz günleri kontrol edin.

Alternatif Havalimanlarını Deneyin

  • Gideceğiniz şehirde birden fazla havalimanı varsa (örneğin İstanbul’da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı gibi), hepsini kontrol edin.

  • Aynı şekilde, yakın şehirlerdeki havalimanlarından kalkış ya da varış planlayabilirsiniz. Fakat dikkat, şehirlerarası ulaşımı nasıl sağlayacağınızı araştırın.

Gizli Modda Arama Yapın

  • Hava yolu siteleri çerezler sayesinde fiyatları yükseltebilir.

  • Tarayıcınızda gizli sekme (incognito mode) kullanarak arama yapmanız fiyat takibini doğru yapmanızı sağlar.

Fiyat Alarmı Kurun

  • Skyscanner ve Google Flights gibi sitelerde belirlediğiniz rota için fiyat alarmı kurabilirsiniz.

  • Fiyat düştüğünde e-posta ile haber alırsınız.

Hava Yolu Kampanyalarını Takip Edin

  • Pegasus, THY, SunExpress, AnadoluJet gibi firmaların kampanyalarını sosyal medyadan ve e-bültenlerden takip edin.

  • Mil puanlar ve banka kampanyaları da avantaj sağlayabilir.

Gidiş-Dönüş Ayrı Alın (Bazı Durumlarda)

  • Gidiş ve dönüş biletlerini ayrı ayrı almak bazen daha ekonomik olabilir.

  • Özellikle farklı havayolları kombinasyonları size daha uygun fiyat sunabilir.

Bagaj ve Ek Ücretlere Dikkat Edin

  • Bazı biletler ucuz gibi görünür ama kabin bagajı bile dahil değildir.

  • “Ekonomik” biletlerde ekstra bagaj, koltuk seçimi gibi ücretler sonradan eklenebilir.

Uçuş Saatine Dikkat Edin

  • Gece saatlerinde veya sabaha karşı uçuşlarda daha ucuza bilet bulabilirsiniz.

En Uygun Uçak Bileti Ne Zaman Alınmalı?

En Uygun Uçak Bileti Ne Zaman Alınmalı?

Uçuş tarihiniz yaklaştıkça hava yolu şirketleri fiyat artırır. Uyguna uçak bileti almak için uçuş tarihinden bir süre önce biletlerinizi almanız gerekir. Peki en uygun uçak bileti ne zaman alınır? 👇🏻

İç Hatlar için: Uçuştan 4-6 Hafta Önce

  • Türkiye içi uçuşlarda en ucuz biletler genellikle uçuş tarihinden 30-45 gün önce satışa sunulur.

  • Son hafta alınan biletler genellikle çok daha pahalı olur.

Dış Hatlar için: 2-6 Ay Önce

  • Avrupa için: 2-3 ay önce

  • Uzak Doğu, Amerika gibi uzun mesafeler için: 4-6 ay önce

  • Özellikle yaz aylarında ya da bayram tatillerinde erken almak şart.

En Ucuz Uçak Bileti Hangi Gün?

  • Salı, çarşamba ve perşembe günleri, bilet fiyatlarının daha uygun olduğu günlerdir.

  • Pazartesi sabahları ya da hafta sonları genelde daha pahalıdır.

En Ucuz Uçak Bileti Saat Kaçta Alınır?

  • Gece yarısı (00:00 - 05:00) yapılan bilet aramalarında daha uygun fiyatlar bulunabilir.

  • Gün içinde yoğun saatlerde sistemdeki talep arttığı için fiyatlar da yükselebilir.

Uçak Bileti Fiyatları Ne Zaman Düşer?

Yurt içi uçak biletlerinin en uygun fiyatları, yukarıda belirtilen tarihlerdedir. Ancak uluslararası biletlerin fiyatları, iç hat uçuşlarından daha fazla dalgalanır. Genellikle fiyatlar, uçuş tarihinden yaklaşık üç ay önce düşer. Ancak yoğun seyahat dönemleri için bir yıl öncesine kadar erken rezervasyon fırsatları mevcuttur. Örneğin Türkiye - Almanya en ucuz uçak bileti genellikle Şubat ayında bulunur. Şubat ayı genel olarak Avrupa ülkelerinin düşük sezonudur.

Özetle:

  • İç Hatlar: 1 - 1,5 ay öncesinden

  • Avrupa: 2 - 3 ay öncesinden

  • Uzak Mesafe: 4 - 6 ay öncesinden

  • Bayram/Tatil3 - 6 ay öncesinden

Hangi Tarihlerde Uçulmamalı?

  • Bayramlar, yılbaşı, yaz tatili başlangıcı gibi özel dönemlerde fiyatlar çok yükselir.

  • Bu dönemlerde uçacaksanız biletinizi 3-6 ay önceden almalısınız.

En Uygun Uçak Bileti Nereden Alınır?

En Uygun Uçak Bileti Nereden Alınır?

Ucuza uçak bileti bulabileceğiniz siteler aşağıdaki gibidir:

Enuygun.com

  • Türkiye’nin en büyük seyahat platformlarından biri.

  • Birçok hava yolunu tek ekranda kıyaslama imkânı sunar.

  • Mobil uygulaması da oldukça kullanışlı.

Turna.com

  • Bilet alırken mil kazanma özelliği ile öne çıkar.

  • Uçak bileti iade ve değişiklik işlemleri kolaydır.

  • Müşteri hizmetleri hızlı yanıt verir.

Neredekal.com - Uçak Bileti Bölümü

  • Aslen otel arama sitesi olsa da uçak bileti karşılaştırma hizmeti de sunuyor.

  • Basit ve kullanıcı dostu bir arayüzü var.

Obilet.com

  • Hem otobüs hem uçak bileti satışı yapar.

  • Sade tasarımı ve hızlı filtreleme sistemiyle kolay kullanım sağlar.

  • Uçak biletlerinde iyi kampanyalar bulunabiliyor.

Bilet.com

  • Fiyat karşılaştırması yapılabilir, hızlı rezervasyon imkânı sunar.

  • Kullanıcı yorumları da mevcut, karar vermeyi kolaylaştırır.

Ucuzabilet.com (Etstur altyapılı)

  • Etstur’un bir markası olduğu için güvenilirliği yüksektir. 

  • Uçak biletinde indirimli dönemsel kampanyaları sıkça olur.

  • Otel+uçak paketleri de sunar.

Skyscanner.com.tr

  • Global bir uçuş arama motorudur ama Türkiye versiyonu da aktif çalışır.

  • Farklı sitelerdeki fiyatları kıyaslayarak en uygun seçeneği gösterir.

  • Tüm ayı göster” özelliğiyle en ucuz tarihi bulmak kolay.

Google Flights (Google Uçuşlar)

  • Direkt satış yapmaz ama en uygun siteye yönlendirir.

  • Fiyat geçmişini ve tahmini artış grafiklerini gösterir.

  • Gelişmiş filtreleme sistemi ile ideal tarihleri belirleyebilirsin.

Tatilsepeti.com

  • Uçak bileti yanında otel ve tur paketleriyle kombine fırsatlar sunar.

  • Ödeme kolaylıkları ve kampanyaları zaman zaman avantajlı olabilir.

Hepsiburada Seyahat / Uçak Bileti

  • Hepsiburada'nın güvenilir altyapısıyla bilet alımı yapılabilir.

  • Kredi kartı puanları ve kampanyaları kullanma avantajı vardır.

Özellikle yurt dışı seyahatleri için kullanabileceğiniz siteler ise şu şekilde:

Rome2rio, Expedia, Omio, edreams, Opodo, budgetair, momondo, Kiwi

Yurt Dışı İçin Ucuz Bilet Ne Zaman Alınır?

Yurt Dışı İçin Ucuz Bilet Ne Zaman Alınır?

Yurt dışı seyahati planlıyorsanız biletinizi iç hatlara göre daha erken almanız gerekebilir. Özellikle bazı dönemlerde yurt dışı bilet fiyatları düşündüğünüzden daha yüksek olabilir. Uyguna yurt dışı biletleri genellikle 2 ila 6 ay önce satışa çıkar. Fakat uzak mesafeler için daha önceden satın alım yapmak gerekebilir.

İşte, yurt dışı ucuz bilet tarihleri 👇🏻

  • Avrupa: 1,5 - 3 ay önce

  • Orta Doğu / Balkanlar: 1,5 - 2 ay önce

  • Asya (Tayland, Japonya): 3 - 5 ay önce

  • ABD / Kanada3 - 6 ay önce

  • Latin Amerika / Uzak Kıtalar: 4 - 6 ay önce

Aylara göre yurt dışı uçak bileti ne zaman alınır?

  • Yaz tatili (Haziran-Ağustos): Biletini en az 4-6 ay önce al.

  • Kış tatili / yılbaşı: Fiyatlar Kasım'da fırlar, Eylül-Ekim'de almak en mantıklısıdır.

  • Bahar dönemi (Mart-Mayıs): Ocak-Şubat gibi alınırsa uygun fiyat bulunur.

Hava Yollarının Yurt Dışı Kampanyaları

Hava yolları, bazı dönemlerde uygun yurt dışı biletleri satışa sunar. Bu dönemleri takip ederek kampanyalı yurt dışı uçak biletleri satın alabilirsiniz. Hava yollarının kampanyalı yurt dışı biletlerinin satış tarihi ise farklılık gösterebilir. Aşağıdaki linklerden kampanyaları takip edebilirsiniz:

THY Yurt Dışı Ucuza Bilet Kampanyası

Pegasus 1 Euro Kampanyası

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Ucuza Uçuk Yolculuğu İçin İpuçları

Ucuza Uçuk Yolculuğu İçin İpuçları

Son olarak sana söylemek istediğimiz birkaç tavsiye daha var! Bu tavsiyelere de uyarsan, o peşinden koştuğun ucuz uçak bileti senindir demektir. 

Kredi Kartı ve Banka Kampanyalarını Kullan

  • Bazı kartlar mil kazandırır ya da uçuş puanı verir. Banka kampanyalarıyla taksitli ödeme veya indirimli bilet fırsatları olabilir. Özellikle biriktirdiğin miller, daha sonraki uçuşların için faydalı olabilir.

Son Dakika Uçuşlarını Dene

  • Evet, hep erken rezervasyon dediğimizi biliyoruz. Bu zaten en garanti yöntemdir. Fakat bazı yolcuların son dakika biletini iptal edebileceğini ve bu biletin de ucuza satılabileceğini unutma.

Güvenliğin İçin Sanal Kart Kullan

  • Özellikle internet üzerinden alışverişlerde kart bilgilerinin güvende olması için sanal kart kullanmanı tavsiye ederiz.

Gizli Sekme Kullan veya Önbellek Verilerini Sil

  • Hava yolu şirketleri, ilk arayışınızda size ortalama bir fiyat verir. Daha sonra iinci kez arattığınızda ise sizin alıcı olduğunuzu varsayar ve bu kez fiyatı yükseltir.

İyi uçuşlar, iyi tatiller!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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