Almanya Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ret Alanlar Artık İtiraz Edemeyecek
Vize reddi alan vatandaşlar bu retlere itiraz edebiliyordu. Bu itirazlara dair Almanya yeni bir karar aldı. Almanya artık vizesi reddedilenlerin itiraz etme hakkını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada kararın 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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Almanya Schengen vizesinde yeni dönem!
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Vize işlemlerinde daha fazla randevu alınmasının önünün açılacağı belirtildi.
Almanya’nın vize reddine dair yaptığı açıklama şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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