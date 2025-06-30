Almanya Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ret Alanlar Artık İtiraz Edemeyecek

Türk vatandaşları için Schengen vize krizi sürüyor. Reddedilen vizeler, randevu bulamamalar derken kriz artarken Almanya'da tartışmalı bir hamle geldi. Ancak dikkat! Bunun sadece Türk vatandaşlarına yönelik bir karar olmadığının altını çizmekte fayda var. Bu karar, Almanya'ya vize alarak giden tüm dünya ülkeleri ve vatandaşları için geçerli.

Vize reddi alan kişiler bu vize retlerine itiraz etme hakkına sahip. 1 Temmuz 2025'ten itibaren Almanya Schengen vize başvurusunda ret sonucu aldıysanız itiraz edemeyeceksiniz. Çünkü Almanya vize reddine yapılan itiraz hakkını kaldırdı.

Almanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'Vize işlemleri için ek kapasite açmak amacıyla, Federal Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2023'te başlamak üzere belirli yurtdışı diplomatik misyonlarında pilot proje olarak sözde itiraz prosedürünü askıya aldı' ifadeleri yer aldı.