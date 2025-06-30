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Almanya Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ret Alanlar Artık İtiraz Edemeyecek

Almanya Schengen Vizesinde Yeni Dönem: Ret Alanlar Artık İtiraz Edemeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 10:43

Vize reddi alan vatandaşlar bu retlere itiraz edebiliyordu. Bu itirazlara dair Almanya yeni bir karar aldı. Almanya artık vizesi reddedilenlerin itiraz etme hakkını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada kararın 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Almanya Schengen vizesinde yeni dönem!

Almanya Schengen vizesinde yeni dönem!

Türk vatandaşları için Schengen vize krizi sürüyor. Reddedilen vizeler, randevu bulamamalar derken kriz artarken Almanya'da tartışmalı bir hamle geldi. Ancak dikkat! Bunun sadece Türk vatandaşlarına yönelik bir karar olmadığının altını çizmekte fayda var. Bu karar, Almanya'ya vize alarak giden tüm dünya ülkeleri ve vatandaşları için geçerli.

Vize reddi alan kişiler bu vize retlerine itiraz etme hakkına sahip. 1 Temmuz 2025'ten itibaren Almanya Schengen vize başvurusunda ret sonucu aldıysanız itiraz edemeyeceksiniz. Çünkü Almanya vize reddine yapılan itiraz hakkını kaldırdı.

Almanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'Vize işlemleri için ek kapasite açmak amacıyla, Federal Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2023'te başlamak üzere belirli yurtdışı diplomatik misyonlarında pilot proje olarak sözde itiraz prosedürünü askıya aldı' ifadeleri yer aldı.

Vize işlemlerinde daha fazla randevu alınmasının önünün açılacağı belirtildi.

Vize işlemlerinde daha fazla randevu alınmasının önünün açılacağı belirtildi.

Almanya vize reddine yapılan itirazları  'remonstrasyon” olarak adlandırıyor. 1 Temmuz 2025’ten itibaren vizesi reddedilen kişilere itirazda bulunma hakkının kaldırılmasıyla vize işlemlerinde daha fazla başvur alınabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada personel üzerindeki iş yükünün de hafifleyeceği ve bekleme süresinin kısalacağı vurguladı. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vizesi reddedilen kişilerin yeniden vize başvurusunda bulunabileceğinin altını çizdi.

Almanya’nın vize reddine dair yaptığı açıklama şöyle:

Almanya’nın vize reddine dair yaptığı açıklama şöyle:

Vize talebi dünya çapında sürekli artıyor. 2024'te, Federal Dışişleri Bakanlığı birkaç yıldakinden daha fazla vize işledi: yaklaşık 2 milyon. Vize ofislerimizin bazıları bu giderek artan talebi aynı ölçüde karşılayamıyor ve bu da vize başvuru randevuları için daha uzun bekleme sürelerine neden oluyor. 

Pilot aşamanın değerlendirilmesi, itiraz prosedürünün kaldırılmasının, vize başvurularının ek işlenmesi için özel olarak kullanılabilecek personel kapasitesi yarattığını ve böylece daha fazla sayıda vize başvurusunun kabul edilmesine olanak sağladığını göstermiştir.

Federal Dışişleri Bakanlığı bu nedenle 1 Temmuz 2025'ten itibaren dünya çapında vize reddi için itiraz prosedürünü kaldırmaya karar verdi. Tüm başvuru sahipleri daha fazla sayıda işlenmiş vize başvurusundan ve bekleme sürelerinde azalmadan faydalanacaktır. İtiraz prosedürünün kaldırılması yasa tarafından sağlanan yasal başvuruyu kısaltmayacağı için yeterli yasal koruma garanti edilmeye devam edecektir. Ayrıca, tüm başvuru sahipleri, bir ret durumunda herhangi bir zamanda yeni bir vize başvurusunda bulunma seçeneğine sahip olacaktır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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