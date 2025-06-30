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AKP Milletvekili Kadem Mete İl Başkanını Azarladı: "Korkuyorsanız Evde Karınızın Yanına Oturun"

AKP Milletvekili Kadem Mete İl Başkanını Azarladı: "Korkuyorsanız Evde Karınızın Yanına Oturun"

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 19:48

AKP’nin Muğla’da düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gergin anlara sahne oldu. AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ankara’ya geldiği halde kendisini ziyaret etmeyen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki göstererek, “Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa evde karınızın yanına oturun' ifadelerini kullandı.

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AKP’nin Muğla il teşkilatında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

AKP’nin Muğla il teşkilatında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, 28 Haziran Cumartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile düzenlendi. 

Toplantıya, Kaya’nın yanı sıra AK Parti Isparta Milletvekili ve Muğla Koordinatörü Osman Zabun, Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla İl Başkanını azarladı.

Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla İl Başkanını azarladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: 

'Üniversitemizin Rektörü, hocamız bizi aradı. Dedi ki ‘Üniversitedeki bazı salonlarla alakalı sıkıntımız var. Milli Eğitim Bakanı’yla bir görüşmemiz lazım.’ Biz de Bakanımızı aradık. Çarşamba günü bize randevu verdi. Sayın Rektörümüz geldi, Çarşamba günü gittik. Sonra sosyal medyada baktım ki Sayın İl Başkanımız da Salı günü yine bakanımızı ziyaret etmiş. Bir gün önce. Ama hiçbirimizin haberi yok. Yani ne Yakup Ağabey’in haberi var ne benim haberim var. Yani orada ne konuşuldu, ne talep edildi? Ha, bu bir kere mi oldu? Hayır. Bugüne kadar il başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler. Biz milletvekili değilmişiz gibi. Arkadaşlar böyle bir teşkilatçılık olmaz. Bakın ben bundan son derece rahatsızım ve kafamı kuma gömmeyeceğim.'

“Korkuyorsanız evde karınızın yanına oturun”

“Korkuyorsanız evde karınızın yanına oturun”

Kadem Mete sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben sadece Muğla’da hatırlanacak bir milletvekili değilim. Ben Ankara’da da milletvekiliyim ve benim teşkilatım Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edilmesi gereken bir şahsiyetim. Ne sorunumuz varsa, ilçe başkanlarımız bazıları gelebiliyor, yasaklara rağmen. Ben Trabzon koordinatörlüğü yaptım. İl başkanları toplantısı sonrası Trabzon’un ilçe başkanları beni ziyarete geldi. Ama bir tane Muğla’nın ilçe başkanı gelemedi. Hepsini de davet ettim. Ha birkaç tanesi aradı, ‘Şöyle bir sorun var onun için gelemiyoruz’ dedi. Birileri gelmedi. Birilerinden korkuluyor. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa ‘Evde karınızın yanına oturun.’”

Kadem Mete’nin açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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