AKP Milletvekili Kadem Mete İl Başkanını Azarladı: "Korkuyorsanız Evde Karınızın Yanına Oturun"
AKP’nin Muğla’da düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gergin anlara sahne oldu. AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ankara’ya geldiği halde kendisini ziyaret etmeyen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki göstererek, “Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa evde karınızın yanına oturun' ifadelerini kullandı.
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AKP’nin Muğla il teşkilatında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.
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Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla İl Başkanını azarladı.
“Korkuyorsanız evde karınızın yanına oturun”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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