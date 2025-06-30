AKP Milletvekili Kadem Mete İl Başkanını Azarladı: "Korkuyorsanız Evde Karınızın Yanına Oturun"

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

'Üniversitemizin Rektörü, hocamız bizi aradı. Dedi ki ‘Üniversitedeki bazı salonlarla alakalı sıkıntımız var. Milli Eğitim Bakanı’yla bir görüşmemiz lazım.’ Biz de Bakanımızı aradık. Çarşamba günü bize randevu verdi. Sayın Rektörümüz geldi, Çarşamba günü gittik. Sonra sosyal medyada baktım ki Sayın İl Başkanımız da Salı günü yine bakanımızı ziyaret etmiş. Bir gün önce. Ama hiçbirimizin haberi yok. Yani ne Yakup Ağabey’in haberi var ne benim haberim var. Yani orada ne konuşuldu, ne talep edildi? Ha, bu bir kere mi oldu? Hayır. Bugüne kadar il başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler. Biz milletvekili değilmişiz gibi. Arkadaşlar böyle bir teşkilatçılık olmaz. Bakın ben bundan son derece rahatsızım ve kafamı kuma gömmeyeceğim.'