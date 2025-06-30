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Mustafa Sandal’dan Almanya'da Market Turu: Kilosu 20 Euro Olan Domatesin Peşinde!

Mustafa Sandal’dan Almanya'da Market Turu: Kilosu 20 Euro Olan Domatesin Peşinde!

mustafa sandal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 17:42

Gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunmuştu. 

Şarkıcı Mustafa Sandal, konser için gittiği Almanya’nın Münih kentinde marketten çektiği video ile normal domatesin kilosunun 1 euro olduğunu, en pahalı organik domateslerin ise 5.99 euro olduğunu paylaştı.

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Gazeteci Cem Küçük’ün Almanya’daki domates fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.

Gazeteci Cem Küçük’ün Almanya’daki domates fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.

Detaylar 👇

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, konser için gittiği Almanya’da kilosu 20 euro olan domatesin peşine düştü.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, konser için gittiği Almanya’da kilosu 20 euro olan domatesin peşine düştü.

Mustafa Sandal, “Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euroya rastlamadım” açıklamasıyla marketleri gezdiği videoyu paylaştı.

Mustafa Sandal’ın paylaşımı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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