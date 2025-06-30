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MetroPOLL Araştırma’dan “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” Anketi

MetroPOLL Araştırma’dan “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” Anketi

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.06.2025 - 15:29

MetroPOLL Araştırma, “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP Genel Başkanı Olmasını İsterseniz” sorulu anketinin sonuçlarını yayımlandı. Anket sonuçlarında çıkanlar ise çok konuşuldu. 

AKP seçmeninin yüzde 40.9’u Ekim 2023’te Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şu anki tarihte 18.3.

AKP seçmeninin yüzde 21’i Ekim 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şimdi 40.3.

İşte anketin tüm sonuçları…

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MetroPOLL Araştırma, 2023 yılında yaptığı “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” anketinin yineleyerek yeni sonuçlarını duyurdu.

MetroPOLL Araştırma, 2023 yılında yaptığı “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” anketinin yineleyerek yeni sonuçlarını duyurdu.

16-19 Haziran tarihleri arasında 1251 kişi arasında yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 

AKP seçmeni, 2023 yılında yüzde 40,9 oranında Özgür Özel’i seçerken 2025 yılında yüzde 18,3 oranında seçti.

Yine AKP seçmeni 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde 21 oranında seçerken 2025 yılında yüzde 40,3 oranında tercih etti.

CHP

CHP

CHP seçmeni, 2023 yılında yüzde 58,5 oranında Özgür Özel’i seçerken 2025 yılında bu oran yüzde 79,4’e yükseldi. 

Yine CHP seçmeni 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde 27,9 oranında seçerken 2025 yılında bu oran yüzde 12,5’e düştü.

MHP

MHP

MHP seçmeni, 2023 yılında yüzde 38 oranında Özgür Özel’i seçerken 2025 yılında bu oran yüzde 22,6’ya düştü. 

Yine MHP seçmeni 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nu yüzde 16,2 oranında seçerken 2025 yılında bu oran yüzde 51,6’ya yükseldi.

İŞTE ANKETİN TÜM SONUÇLARI:

İŞTE ANKETİN TÜM SONUÇLARI:

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Onedio olarak geçtiğimiz günlerde okuyucularımıza sorduğumu "Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Başına Geçme İhtimali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?" anketimizin sonuçları da burada 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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antioksidaneksierik

Badem yavrularına muhalefet kalksın, seçilebilecek parti sadece Akp olsun diye sorulsa %90 çıkar anket sonucu.

Kaan Doğan

Her şey bu kadar açık aslında.

101

çok istiyorlarsa kendi partilerinde görev verebilirler