MetroPOLL Araştırma’dan “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” Anketi
MetroPOLL Araştırma, “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP Genel Başkanı Olmasını İsterseniz” sorulu anketinin sonuçlarını yayımlandı. Anket sonuçlarında çıkanlar ise çok konuşuldu.
AKP seçmeninin yüzde 40.9’u Ekim 2023’te Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şu anki tarihte 18.3.
AKP seçmeninin yüzde 21’i Ekim 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şimdi 40.3.
İşte anketin tüm sonuçları…
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MetroPOLL Araştırma, 2023 yılında yaptığı “Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi” anketinin yineleyerek yeni sonuçlarını duyurdu.
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CHP
MHP
İŞTE ANKETİN TÜM SONUÇLARI:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Badem yavrularına muhalefet kalksın, seçilebilecek parti sadece Akp olsun diye sorulsa %90 çıkar anket sonucu.
Her şey bu kadar açık aslında.
çok istiyorlarsa kendi partilerinde görev verebilirler