Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Başına Geçme İhtimali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

CHP'de kritik gün, 30 Haziran 2025 Pazartesi. Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP başkanlığına veda ettiği 38. Olağan Kurultayı, tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Son günlerde ülkenin bir numaralı gündemini 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye dönecek mi?' sorusu oluşturdu.

'Mutlak butlan' kararı olduğu takdirde partiye döneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren de oldu, destek veren de. Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın da Özgür Özel'e destek verilmesi gerektiğini belirtti. Tartışmalar devam ederken vatandaşın da elbet bu konu hakkında söyleyecekleri var. Peki, siz CHP'deki Kurultay tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?