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Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Başına Geçme İhtimali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin Başına Geçme İhtimali Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 12:20

CHP'de kritik gün, 30 Haziran 2025 Pazartesi. Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP başkanlığına veda ettiği 38. Olağan Kurultayı, tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Son günlerde ülkenin bir numaralı gündemini 'Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye dönecek mi?' sorusu oluşturdu.

'Mutlak butlan' kararı olduğu takdirde partiye döneceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren de oldu, destek veren de. Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın da Özgür Özel'e destek verilmesi gerektiğini belirtti. Tartışmalar devam ederken vatandaşın da elbet bu konu hakkında söyleyecekleri var. Peki, siz CHP'deki Kurultay tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?

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CHP Kurultay davası nedir? CHP Kurultayı'nda ne oldu?

CHP Kurultay davası nedir? CHP Kurultayı'nda ne oldu?

5 Kasım 2023’te CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ı gerçekleştirildi. Bu kurultayda Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanlığa devam etti. 

Ancak kurultayın iptal edilmesine dair ilk başvuru eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Levent Çelik ile Hatip Karaaslan tarafından 24 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Başvuruda kurultayın usulsüzlüklerle gerçekleştirildi iddia edildi ve hukuken yok sayılması istendi. 

Öte yandan başvuruda Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesi de talepler arasında yer aldı. 

23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP’ye kayyum riski doğdu. Kayyuma karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi 6 Nisan 2025’te olağanüstü kongreye götürdü ve yeniden seçildi. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 'MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA DÖNERİM'

Bugün gelinen noktada ise ‘mutlak butlan’ konuşulmaya başlandı. Hukuken alınan tüm kararların yok sayılması anlamına gelen ‘mutlak butlan’ son günlerde epey gündemde.

Kemal Kılıçdaroğlu, hukuki olarak mutlak butlan kararı çıkması takdirde partiyi kayyuma teslim etmeyeceğini ve CHP’nin başına yeniden döneceğini söyledi.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü ise Kurultay davasının duruşması görülecek.

Mutlak Butlan nedir?

Peki siz CHP'deki bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz CHP'deki bu tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz?

CHP'de mutlak butlan, Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay tartışmaları devam ederken bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ve 'Benim de söyleyeceklerim var' diyorsanız sizi anketimize alalım👇🏻

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut kurultay iptali davası sonucunda CHP Genel Başkanlığı'na dönmeli mi?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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