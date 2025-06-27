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CHP’de 30 Haziran Alarmı! Ekrem İmamoğlu’ndan Eski CHP Genel Başkanlarına Çağrı

CHP’de 30 Haziran Alarmı! Ekrem İmamoğlu’ndan Eski CHP Genel Başkanlarına Çağrı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 20:44

CHP’nin Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na dair tartışma sürüyor. Kurultay davasında 30 Haziran Pazartesi günü kritik duruşma görülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada pek çok kişi karar çıkmasını beklerken pek çok kişi ise karar beklemiyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla partinin başına geçmeye olumlu baktığını açıklaması yeni tartışma doğururken cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklama geldi. 

Ekrem İmamoğlu, eski genel başkanlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında durma çağrısı yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanları'na çağrı.

Ekrem İmamoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanları'na çağrı.
twitter.com

Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir paylaşım gerçekleştirdi. Eski genel başkanlara seslenen İmamoğlu, 'Partimize, birlik ve beraberliğimize, demokrasimize yapılan planlı saldırıları reddediyoruz. Partimizin ve genel başkanımızın bu süreçte yanındayız. Önceki dönem genel başkanlarımızı ve tüm partililerimizi bir ve beraber olmaya davet ediyorum' dedi.

27 Haziran 2025 tarihli notla Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla şu ifadeler yer aldı:

27 Haziran 2025 tarihli notla Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla şu ifadeler yer aldı:

İri olmak, dair olmak, bir olmak, beraber olmak… Umut burada…

Yorgun, solgun, umutsuz, gemiyi millet, tersanesine dostları ile çekti. Kısa sürede kimseyi dışarda bırakmadan limanın en büyük, görkemli, ışık saçan, heyecan veren gemisini ‘tam yol ileri’ diyerek yola çıkardı. Kimileri imrenerek kimileri kıskanarak bakıyordu.

Gemisinde yol arkadaşlarını hep savundu. Camide, cezaevinde, mezarlıkta vefayı; meydanlarda, eylemlerde, azmi ve kararlılığı tereddütsüz gösterdi.

CHP’yi Türkiye’nin 1. Partisi yaptı.

Dostluğu, kardeşliği, yoldaşlığı ve insanlığı için Özgür Özel’e milyonlarca kez teşekkürler.

Biz de hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacağız.

Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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