CHP’de 30 Haziran Alarmı! Ekrem İmamoğlu’ndan Eski CHP Genel Başkanlarına Çağrı

İri olmak, dair olmak, bir olmak, beraber olmak… Umut burada…

Yorgun, solgun, umutsuz, gemiyi millet, tersanesine dostları ile çekti. Kısa sürede kimseyi dışarda bırakmadan limanın en büyük, görkemli, ışık saçan, heyecan veren gemisini ‘tam yol ileri’ diyerek yola çıkardı. Kimileri imrenerek kimileri kıskanarak bakıyordu.

Gemisinde yol arkadaşlarını hep savundu. Camide, cezaevinde, mezarlıkta vefayı; meydanlarda, eylemlerde, azmi ve kararlılığı tereddütsüz gösterdi.

CHP’yi Türkiye’nin 1. Partisi yaptı.

Dostluğu, kardeşliği, yoldaşlığı ve insanlığı için Özgür Özel’e milyonlarca kez teşekkürler.

Biz de hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacağız.

Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu