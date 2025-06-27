CHP’de 30 Haziran Alarmı! Ekrem İmamoğlu’ndan Eski CHP Genel Başkanlarına Çağrı
CHP’nin Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38. Olağan Kurultayı'na dair tartışma sürüyor. Kurultay davasında 30 Haziran Pazartesi günü kritik duruşma görülecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada pek çok kişi karar çıkmasını beklerken pek çok kişi ise karar beklemiyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla partinin başına geçmeye olumlu baktığını açıklaması yeni tartışma doğururken cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan kritik açıklama geldi.
Ekrem İmamoğlu, eski genel başkanlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında durma çağrısı yaptı.
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Ekrem İmamoğlu'ndan eski CHP Genel Başkanları'na çağrı.
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27 Haziran 2025 tarihli notla Ekrem İmamoğlu’nun imzasıyla şu ifadeler yer aldı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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