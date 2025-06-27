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Nefes Gazetesinden “Ekrem İmamoğlu Tek Gündem Olmamalı” Manşeti

Nefes Gazetesinden “Ekrem İmamoğlu Tek Gündem Olmamalı” Manşeti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 14:03

Sözcü’den ayrılan ekibin kurduğu muhalif gazetelerden Nefes’in bugünkü manşeti okuyucularını şaşırttı. Manşetinden Ekrem İmamoğlu’nu konu alan gazete “Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı” yazdı.

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CHP’de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş kargaşası devam ederken Nefes Gazetesinden okuyucularını şaşırtan bir manşet geldi.

CHP’de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş kargaşası devam ederken Nefes Gazetesinden okuyucularını şaşırtan bir manşet geldi.

Muhalifliği ile bilinen Sözcü ekibinden ayrılanların kurduğu gazete olan Nefes, bugün manşetine Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu çatışmasını taşıdı. 

CHP’nin içinden ve tabanından parti yönetimine çağrı olduğunu iddia eden gazete, “Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı” manşetini attı. Haberde “ülkenin gönderi yıkıcı. Bir yanda pahalılık, diğer yanda bölgemize düşen savaş ateşi, ayrıca eğitimden sağlığa her konudaki sorunlar bu çağrıyı doğruluyor” detayları yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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