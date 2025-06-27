Nefes Gazetesinden “Ekrem İmamoğlu Tek Gündem Olmamalı” Manşeti
Sözcü’den ayrılan ekibin kurduğu muhalif gazetelerden Nefes’in bugünkü manşeti okuyucularını şaşırttı. Manşetinden Ekrem İmamoğlu’nu konu alan gazete “Ekrem Başkan önemli ama partinin tek gündem maddesi bu olmamalı” yazdı.
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CHP’de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş kargaşası devam ederken Nefes Gazetesinden okuyucularını şaşırtan bir manşet geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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