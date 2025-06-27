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Damat Adayı Gözaltına Alındı: Sosyal Medyada Gündem Olan Kız İstemeye Polis Müdahalesi

Damat Adayı Gözaltına Alındı: Sosyal Medyada Gündem Olan Kız İstemeye Polis Müdahalesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 11:52

Konya'da polis ekipleri sosyal medyada gündem olan kız isteme merasiminde yapılan şovla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen şahıslarla ilgili ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' ve ‘Trafik Güvenliği' suçlarından işlem yapıldı.

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23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

23 Haziran Pazartesi günü Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kız isteme merasiminde kalabalık bir grup, yolu kapatıp meşaleler yakıp kız evine yürüyerek gitti.

Bu görüntülerin sosyal medyada ve basın organlarında yayılması üzerine vatandaşlar tarafından emniyet müdürlüğüne çok sayıda ihbar ve şikayette bulunuldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat adayının M.E.Ö. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. 

Olaylı kız isteme merasimiyle ilgili M.E.Ö. hakkında ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca M.K. ve Ş.Y.'ye taşıt yolunu engel oluşturacak şekilde hareketlerde bulunmak, kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, görüşü engel şekilde süs ve aksesuar kullanmak maddelerinden 15 bin 163 TL cezai işlem uygulanıp şahısların ehliyetine 60 ceza puanı işlendi. 

Şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereği polis merkezi amirliğine sevk edildi. Damat adayı M.E.Ö.'nün daha önce de tehlikeli şerit değiştirme ve benzeri suçlardan ehliyetinin iptal edildiği öğrenildi.

İşte damat adayının gözaltına alınmasına neden olan kız isteme merasiminin görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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