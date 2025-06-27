Jennifer Lopez’le Baş Başa Sohbet Etmek İster misiniz? İstanbul’da 100 Bin TL’ye Jennifer Lopez Sohbeti
5 Ağustos’ta İstanbul’da Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’le baş başa sohbet etmek ister misiniz? 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan “Meet & Greet” biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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200 bin TL versin JLO benimle başbaşa olsun. Niye ben veriyorum?
çok doğru demişsin üstad.
walla kadına öyle bir hayranım ki, ekonomik anlamda azıcık önümüzü görsek düşünmeden ibanına atar helali hoş olsun kızzz sana derdim.