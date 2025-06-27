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Jennifer Lopez’le Baş Başa Sohbet Etmek İster misiniz? İstanbul’da 100 Bin TL’ye Jennifer Lopez Sohbeti

Jennifer Lopez’le Baş Başa Sohbet Etmek İster misiniz? İstanbul’da 100 Bin TL’ye Jennifer Lopez Sohbeti

Jennifer Lopez
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.06.2025 - 10:24 Son Güncelleme: 27.06.2025 - 10:50

5 Ağustos’ta İstanbul’da Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’le baş başa sohbet etmek ister misiniz? 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan “Meet & Greet” biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecek.

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet edecek.

Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' turnesi çerçevesinde TemaCC işbirliğiyle İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek. Konserin 'Meet & Greet' biletleri kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Yılmaz Doğan

200 bin TL versin JLO benimle başbaşa olsun. Niye ben veriyorum?

shinnoq

çok doğru demişsin üstad.

zyd

walla kadına öyle bir hayranım ki, ekonomik anlamda azıcık önümüzü görsek düşünmeden ibanına atar helali hoş olsun kızzz sana derdim.