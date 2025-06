Jennifer Lopez’le Baş Başa Sohbet Etmek İster misiniz? İstanbul’da 100 Bin TL’ye Jennifer Lopez Sohbeti

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet edecek.

Lopez, 'Up All Night: Live in 2025' turnesi çerçevesinde TemaCC işbirliğiyle İstanbul Festivali'nde 5 Ağustos'ta konser verecek. Konserin 'Meet & Greet' biletleri kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı, 50 hayranıyla bir araya gelecek ve sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.