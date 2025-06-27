Her Yer Yazı Yaşarken Rize Kışa Teslim Oldu: Kar Kalınlığı Boyu Aştı
Tüm Türkiye'de termometreler en yüksek sıcaklıkları gösterirken, Rize'de ise karla mücadele devam ediyor. İş makinesi operatörü Osman Dedecan, 'Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var. Kısım kısım 3 ile 5 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz; 2-3 güne bu yaylayı bitireceğiz. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı' dedi.
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Türkiye'nin büyük bölümü sıcak hava ile kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi aştı.
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Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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