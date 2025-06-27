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Her Yer Yazı Yaşarken Rize Kışa Teslim Oldu: Kar Kalınlığı Boyu Aştı

Her Yer Yazı Yaşarken Rize Kışa Teslim Oldu: Kar Kalınlığı Boyu Aştı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.06.2025 - 12:52

Tüm Türkiye'de termometreler en yüksek sıcaklıkları gösterirken, Rize'de ise karla mücadele devam ediyor. İş makinesi operatörü Osman Dedecan, 'Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var. Kısım kısım 3 ile 5 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz; 2-3 güne bu yaylayı bitireceğiz. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı' dedi.

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Türkiye'nin büyük bölümü sıcak hava ile kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Türkiye'nin büyük bölümü sıcak hava ile kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi aştı.

Rize’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor.

Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor.

Karla kaplı yolların, göç hazırlığındaki köylülerin geçişine açılması için ekiplerin sürdürdüğü kar mesaisi dron kamerasıyla da görüntülendi.

İş makinesi operatörü Osman Dedecan, 'Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var. Kısım kısım 3 ile 5 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz; 2-3 güne bu yaylayı bitireceğiz. Burada hava şartları sürekli değişiyor; her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz dedi. Yaylaya çıkmaya çalışan Yakup Şişmanlar da ekiplere teşekkür ederek, Yayla zamanı geldiği zaman özel idare, her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Biz de temmuzun ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı' dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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