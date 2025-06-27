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CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Ortak Bildiri: Özgür Özel'e Destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na Üstü Kapalı Rest

CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Ortak Bildiri: Özgür Özel'e Destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na Üstü Kapalı Rest

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 18:38

CHP’de Kurultay tartışmaları devam ederken gözler 30 Haziran Pazartesi gününe çevrildi. Kurultay davasında karar beklenirken CHP’ye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararına dikkat çekerek bu kararla partinin başına döneceğine yeşil ışık yakmıştı. CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın'dan ortak bildiri yayımladı. Bildiride mevcut başkan Özgür Özel’e destek, üstü kapalı ise Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki vardı.

CHP'deki mutlak butlan tartışmasının ne olduğunu merak ediyorsanız ilk olarak bu içeriğimize göz atabilirsiniz👇🏻

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CHP'li eski başkanları ortak bildirisi şöyleydi:

CHP'li eski başkanları ortak bildirisi şöyleydi:

Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye’de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara’ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

"Bize göre temel çözüm önceki dönem Genel Başkanımızın, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."

"Bize göre temel çözüm önceki dönem Genel Başkanımızın, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet , Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

Altan Öymen-Hikmet Çetin-Murat Karayalçın

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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