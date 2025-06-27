CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Ortak Bildiri: Özgür Özel'e Destek, Kemal Kılıçdaroğlu'na Üstü Kapalı Rest
CHP’de Kurultay tartışmaları devam ederken gözler 30 Haziran Pazartesi gününe çevrildi. Kurultay davasında karar beklenirken CHP’ye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararına dikkat çekerek bu kararla partinin başına döneceğine yeşil ışık yakmıştı. CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın'dan ortak bildiri yayımladı. Bildiride mevcut başkan Özgür Özel’e destek, üstü kapalı ise Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki vardı.
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CHP'li eski başkanları ortak bildirisi şöyleydi:
"Bize göre temel çözüm önceki dönem Genel Başkanımızın, Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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