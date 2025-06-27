Cem Küçük, CHP’yi Eleştirirken Türkiye’nin Sorunlarını Sıraladı: “Ekonomi ve Turizmde Sorunlar var”

Nefes gazetesi 27 Haziran Cuma günü “Ekrem Başkan çok önemli ama partinin tek gündem maddesi de bu olmamalı” manşetiyle yayımlandı. Haberde 'Partinin gündemi varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam haksızlıklara karşı durulmalı ama sonuçta iktidara yürüyen bir parti ülke projelerini de açıklamalı' ifadeleri yer aldı.

Haber şöyle devam etti:

“Partinin başka gündemi yok. Varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam operasyona karşı durmak gerekiyor ama sonuçta iktidara yürüyen bir partinin ‘Türkiye’yi nasıl yöneteceğine’ dair projelerini de öne çıkarması gerekir. İktidar hedeflerimizi konuşalım” eleştirileri yapılmaya başladı. CHP kulislerinde başta İran-İsrail savaşı olmak üzere bölge olayları konusunda partinin görüşünün kamuoyu ile paylaşılmasının ya geç ya da eksik yapıldığı eleştiri konusu oluyor.”