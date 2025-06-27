Cem Küçük, CHP’yi Eleştirirken Türkiye’nin Sorunlarını Sıraladı: “Ekonomi ve Turizmde Sorunlar var”
CHP'de Kurultay'la birlikte 'mutlak butlan' tartışması sürüyor. Bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken bir yandan partiye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu partinin başına geçmeye olumlu bakarken ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan 'Medya Kritik' programında 'Ekrem Başkan çok önemli ama partinin tek gündem maddesi de bu olmamalı' başlığını atan Nefes gazetesine destek çıktı. Gazeteden hiç hazzetmediğini de sözlerine ekleyen Küçük, aynı zamanda CHP'yi eleştirirken Türkiye'de turizm ve ekonomide sıkıntıların olduğunu sıraladı.
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Cem Küçük'ün o sözleri şöyle oldu:
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Cem Küçük, CHP'yi eleştirirken Türkiye'nin sorunlarını sıraladı.
Nefes gazetesinin manşeti gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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