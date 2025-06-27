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Cem Küçük, CHP’yi Eleştirirken Türkiye’nin Sorunlarını Sıraladı: “Ekonomi ve Turizmde Sorunlar var”

Cem Küçük, CHP’yi Eleştirirken Türkiye’nin Sorunlarını Sıraladı: “Ekonomi ve Turizmde Sorunlar var”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 23:01

CHP'de Kurultay'la birlikte 'mutlak butlan' tartışması sürüyor. Bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevindeyken bir yandan partiye eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu partinin başına geçmeye olumlu bakarken ülkenin bir numaralı gündemi oldu. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan 'Medya Kritik' programında 'Ekrem Başkan çok önemli ama partinin tek gündem maddesi de bu olmamalı' başlığını atan Nefes gazetesine destek çıktı. Gazeteden hiç hazzetmediğini de sözlerine ekleyen Küçük, aynı zamanda CHP'yi eleştirirken Türkiye'de turizm ve ekonomide sıkıntıların olduğunu sıraladı. 

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Cem Küçük'ün o sözleri şöyle oldu:

Cem Küçük, CHP'yi eleştirirken Türkiye'nin sorunlarını sıraladı.

Cem Küçük, CHP'yi eleştirirken Türkiye'nin sorunlarını sıraladı.

Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

'Burada eleştirilmesi gereken Kemal beyden ziyade Özgür bey ve Ekrem beydir. Git önce bir aklan, yolsuzlukların ifadesini ver. Aklan gel, sonra bakılır. Kemal bey alırsa bırakmalı.

Nefes gazetesinin attığı bugünkü başlık, o gazeteden hiç hazzetmiyorum ama başlık doğru. Türkiye’nin ekonomik sorunları var. İç turizmde sıkıntısı var. Gazetenin attığı başlık şöyle doğru. CHP’nin tek sorunu İmamoğlu mu? Turizmde bakan çok başarılı ama ekonomide sıkıntılar var, iç turizmde sıkıntılar var. Dış politika meselesi var… Bunların CHP’nin anlatması lazım. Özgür beyin ekonomiye dair bir şey demiyor. Ekonomi sıkıntı var diyor, ben de diyorum onu. Sizin tüm sorununuz İmamoğlu mu? Önünüze bakın artık.'

Nefes gazetesinin manşeti gündem oldu.

Nefes gazetesinin manşeti gündem oldu.

Nefes gazetesi 27 Haziran Cuma günü “Ekrem Başkan çok önemli ama partinin tek gündem maddesi de bu olmamalı” manşetiyle yayımlandı. Haberde 'Partinin gündemi varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam haksızlıklara karşı durulmalı ama sonuçta iktidara yürüyen bir parti ülke projelerini de açıklamalı' ifadeleri yer aldı. 

Haber şöyle devam etti:

“Partinin başka gündemi yok. Varsa yoksa Ekrem Başkan. Tamam operasyona karşı durmak gerekiyor ama sonuçta iktidara yürüyen bir partinin ‘Türkiye’yi nasıl yöneteceğine’ dair projelerini de öne çıkarması gerekir. İktidar hedeflerimizi konuşalım” eleştirileri yapılmaya başladı. CHP kulislerinde başta İran-İsrail savaşı olmak üzere bölge olayları konusunda partinin görüşünün kamuoyu ile paylaşılmasının ya geç ya da eksik yapıldığı eleştiri konusu oluyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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