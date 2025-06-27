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Nefes Gazetesi Kimin, Sahibi Kim? Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?

Nefes Gazetesi Kimin, Sahibi Kim? Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 16:45

19 Aralık 2024’te yayına başlayan Nefes, özellikle basını yakından takip eden ve gündeme ilgi duyan okurlar için dikkat çekiyor. Gazete, hem basılı hem dijital olarak okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Nefes Gazetesi’nin sahibi ve yayın politikasını belirleyen isim ise Metin Yılmaz. 

Peki Nefes Gazetesi’nin sahibi kimdir, kadrosunda hangi gazeteciler yer alıyor? İşte detaylar...

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Nefes Gazetesi Sahibi Kimdir?

Nefes Gazetesi Sahibi Kimdir?

Nefes Gazetesi’nin sahibi ve kurucusu Metin Yılmaz’dır. Yılmaz, Sözcü Gazetesi'nde 17 yıl boyunca Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. Bu görevi boyunca Türk medyasında dikkat çeken bir isim haline gelmiş ve uzun yıllar Sözcü’nün yayın çizgisini belirlemiştir. Sözcü Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra kendi gazetesi olan Nefes Gazetesi’ni kurmaya karar vermiştir.

Gazetenin liderliğini bizzat yürüten Yılmaz, Nefes Gazetesi’nin kurumsal yapısının da başında yer almaktadır.

Nefes Gazetesi Ne Zaman Kuruldu?

Nefes Gazetesi Ne Zaman Kuruldu?

Nefes Gazetesi, 19 Aralık 2024 tarihinde basılı olarak yayın hayatına başlamıştır. Aynı dönemde gazetenin internet sitesi de faaliyete geçmiştir. Basılı ve dijital yayınlarını eş zamanlı sürdüren Nefes Gazetesi, kısa sürede geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Gazetenin internet sitesi aktif bir şekilde güncellenmektedir ve güncel haberler anlık olarak okurlarla paylaşılmaktadır.

Nefes Gazetesi'nin kuruluşu, Metin Yılmaz’ın Sözcü Gazetesi’nden ayrılmasının ardından gerçekleşmiştir. Yılmaz, uzun yıllara dayanan tecrübesini kendi medya kuruluşunda devam ettirme kararı almıştır.

Nefes Gazetesi'nin Kurucusu Metin Yılmaz Kimdir?

Nefes Gazetesi'nin Kurucusu Metin Yılmaz Kimdir?

Metin Yılmaz, Türk basınında uzun yıllardır görev yapan tecrübeli bir gazetecidir. 27 Haziran 2007 tarihinde kurulan Sözcü Gazetesi’nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlamış ve 17 yıl boyunca bu görevini sürdürmüştür. Sözcü'deki görevinden önce Akşam, Yeniçağ ve Güneş gazetelerinde de üst düzey görevler almıştır.

Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?

Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?

Gazetede Metin Yılmaz, Soner Yalçın, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü, Can Ataklı, Aytunç Erkin, Memduh Bayraktaroğlu, Ümit Zileli, Murat Muratoğlu, Serdal Saraç, Nuray Babacan, Recep Genel, Musa Kart, Şansal Büyüka, Bahadır Çokişler, Fatih Söylemezoğlu, Devrim Demirel, Utkan Aydın, Alican Özcan, Seçim Demirel, Nuri İmre ve Damla Turgutlu Soybaş gibi isimler bulunmaktadır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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