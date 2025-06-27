Nefes Gazetesi Kimin, Sahibi Kim? Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?
19 Aralık 2024’te yayına başlayan Nefes, özellikle basını yakından takip eden ve gündeme ilgi duyan okurlar için dikkat çekiyor. Gazete, hem basılı hem dijital olarak okuyucularla buluşmaya devam ediyor. Nefes Gazetesi’nin sahibi ve yayın politikasını belirleyen isim ise Metin Yılmaz.
Peki Nefes Gazetesi’nin sahibi kimdir, kadrosunda hangi gazeteciler yer alıyor? İşte detaylar...
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Nefes Gazetesi Sahibi Kimdir?
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Nefes Gazetesi Ne Zaman Kuruldu?
Nefes Gazetesi'nin Kurucusu Metin Yılmaz Kimdir?
Nefes Gazetesi'nde Hangi Gazeteciler Var?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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