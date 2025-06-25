Cem Küçük'ün "Almanya'da Domates 20 Euro" İddialarına Yanıt Gurbetçilerden Geldi
Cem Küçük geçtiğimiz gün Ekol TV'nin konuğuydu. Gündem gıda enflasyonu ve alım gücünden açılınca sorunların sadece Türkiye'de olmadığını örneklemek için ilginç bir iddiada bulundu. Domatesin 20 euro olduğunu ve herkesin bunu konuştuğunu belirten Küçük'e yanıt Almanya'da yaşayan gurbetçilerden geldi.
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Cem Küçük özellikle 19 Mart Operasyonu sonrası dikkat çeken figürlerden.
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En son iddiası ise Almanya'da gündemin domates fiyatları olması.
Tabii yanıt gurbetçilerden geldi.
Tabii işin acı kısmı ise euro bazında bile Türkiye'den ucuz olması...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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