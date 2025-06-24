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Sınavının Kötü Geçmesine Teyzesinin Verdiği Tepkiye İsyan Eden Öğrenci

Sınavının Kötü Geçmesine Teyzesinin Verdiği Tepkiye İsyan Eden Öğrenci

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2025 - 15:18

Eğitim gibi uzun süreler harcanan ve maddi manevi yıpratan süreçlerde her kafadan bir ses çıkabiliyor. Ancak bazı sesler sadece insanın moralini bozmak üzerine çıkıyor. Tabii bu konuda sosyal medyada pek çok genç empati yoksunu akrabalardan dert yanıyor. Çok şükür X timeline'ındaki anlayışlı kişiler akrabaların kötü yorumlarını destek mesajlarıyla bertaraf ediyor.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Tabii teyzenin yanıtının ne anlama geldiği de uzun süre araştırıldı.

Gelen tepkiler ise şöyle;

Gelen tepkiler ise şöyle;
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Destek mesajları da geldi...

Destek mesajları da geldi...
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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