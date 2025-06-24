Sınavının Kötü Geçmesine Teyzesinin Verdiği Tepkiye İsyan Eden Öğrenci

Eğitim gibi uzun süreler harcanan ve maddi manevi yıpratan süreçlerde her kafadan bir ses çıkabiliyor. Ancak bazı sesler sadece insanın moralini bozmak üzerine çıkıyor. Tabii bu konuda sosyal medyada pek çok genç empati yoksunu akrabalardan dert yanıyor. Çok şükür X timeline'ındaki anlayışlı kişiler akrabaların kötü yorumlarını destek mesajlarıyla bertaraf ediyor.