"Kınayan Sınanır" Sözünü Doğrulayan İbretlik Hikayeler X Gündemine Damga Vurdu

İnsanoğlunun büyük laf etmemesi, önyargısız bir şekilde olaylara tepki vermesini öğütleyen pek çok atasözü, hikaye veya edebi ürün var. Tabii bir de insanların birebir şahit oldukları durumlar da var. X'te bir kullanıcı 'kınayan sınanır' sözünü doğrulayacak bir hikaye anlattı. Başka hikayeler de peş peşe geldi.