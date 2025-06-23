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"Kınayan Sınanır" Sözünü Doğrulayan İbretlik Hikayeler X Gündemine Damga Vurdu

"Kınayan Sınanır" Sözünü Doğrulayan İbretlik Hikayeler X Gündemine Damga Vurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2025 - 12:32

İnsanoğlunun büyük laf etmemesi, önyargısız bir şekilde olaylara tepki vermesini öğütleyen pek çok atasözü, hikaye veya edebi ürün var. Tabii bir de insanların birebir şahit oldukları durumlar da var. X'te bir kullanıcı 'kınayan sınanır' sözünü doğrulayacak bir hikaye anlattı. Başka hikayeler de peş peşe geldi.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;

Ardından yüzlerce kişi kendi yaşadıklarını anlattı...

Ardından yüzlerce kişi kendi yaşadıklarını anlattı...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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