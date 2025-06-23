Biraz da Gerçekler! Çocuğu Üniversite Sınavına Giren Babanın İsyanı Yürek Parçaladı

Üniversitelere giriş sınavı farklı baş harf kombinasyonlarıyla her yıl yapılıyor ve her yıl medyaya bilindik görüntüler servis ediliyor. Sınava yetişemeyenler, sınava büyük bir gayretle son anda yetişenler, kıyafeti veya aksesuarları nedeniyle sınava alınmayanlar gibi belli başlı konular var. Ancak bir vatandaş verdiği röportajla gerçekleri yüzümüze tokat gibi vurdu. Çocuğu sınava giren babanın sözleri gündem oldu.