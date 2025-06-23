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Biraz da Gerçekler! Çocuğu Üniversite Sınavına Giren Babanın İsyanı Yürek Parçaladı

Biraz da Gerçekler! Çocuğu Üniversite Sınavına Giren Babanın İsyanı Yürek Parçaladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2025 - 11:06

Üniversitelere giriş sınavı farklı baş harf kombinasyonlarıyla her yıl yapılıyor ve her yıl medyaya bilindik görüntüler servis ediliyor. Sınava yetişemeyenler, sınava büyük bir gayretle son anda yetişenler, kıyafeti veya aksesuarları nedeniyle sınava alınmayanlar gibi belli başlı konular var. Ancak bir vatandaş verdiği röportajla gerçekleri yüzümüze tokat gibi vurdu. Çocuğu sınava giren babanın sözleri gündem oldu.

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YKS 2025'te benzer manzaralara şahit olduk.

YKS 2025'te benzer manzaralara şahit olduk.

Yıllarca gördüğümüz sınava geç kalanlar, uyuyakalanlar, belgelerini unutanlar bu yıl da gündem oldu. Ancak artan yaşam maliyetlerinin eğitime nasıl bir etkisi olduğu hep göz ardı edildi.

Tekirdağ'da bir baba ise gerçekleri konuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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