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Benzetildikleri Ünlüleri Paylaşarak "İnsanoğlu Çift Yaratılmış" Dedirten Kişiler

Benzetildikleri Ünlüleri Paylaşarak "İnsanoğlu Çift Yaratılmış" Dedirten Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.06.2025 - 17:54

İnsanoğlunun birbirine benzemesiyle ilgili pek çok deyim ve atasözü var. Tabii hepimiz birilerine benzetiliyoruz ama benzetildiğimiz kişiler ünlü veya başarılı kişilerse bu da biraz gururumuzu okşuyor. Akımlarına zor yetiştiğimiz X'te de bir kullanıcının benzetildiği kişiyi paylaşmasının ardı arkası kesilmedi.

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Peki sizce hangileri benziyor?

Peki sizce hangileri benziyor?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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