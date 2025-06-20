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Çiftlerin İlk Tanıştığı Mesajı Paylaştığı "One Day or Day One" Akımı Dillere Düştü

Çiftlerin İlk Tanıştığı Mesajı Paylaştığı "One Day or Day One" Akımı Dillere Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.06.2025 - 14:30

Pek çok mecrada son günlerde çılgınlığa dönen bir akım var. Day One or One Day akımında çiftler ilk görselde nasıl tanıştıklarını, ikinci görselde ilişkilerinin son halini paylaşıyor. Tabii akım mutsuz ve yalnız insanların mecrası X'e düşünce romantiklik iptal oldu. Yerini mizah aldı.

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Akımın mantığı şu şekilde...

Akımın mantığı şu şekilde...

Şöyle bir seçki de var...

Tabii akım mizahşörlerin de radarına girdi.

Tabii akım mizahşörlerin de radarına girdi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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