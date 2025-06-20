Şakalarıyla Bunaltıcı Sıcaklara Karşı Mücadele Eden Goygoycular
Yazcı kışçı çatışmalarındaki saflar yıllardır belli ve son günler yazcıları sevindirecek havalara geldik. Ancak yazın avantajları kadar dezavantajları da var. O da malumunuz bunaltan havalar... Tabii sosyal medyada da 2025 sıcakları goygoycuların diline düştü. Bakalım kim nasıl tepki verdi?
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Şöyle sıcaklar var...
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En az güneş altında yürümek kadar büyük işkenceler de var...
Şöyle de bir gerçek var...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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