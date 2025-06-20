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İlk Buluşmada Hesabı Yemek Kartıyla Ödeyen Kişi Tartışma Yarattı

İlk Buluşmada Hesabı Yemek Kartıyla Ödeyen Kişi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.06.2025 - 12:06

İlk buluşmada yaşananlarla ilgili pek çok anı duyuyoruz. Hesabı kimin ödemesi gerektiği yıllardır tartışılıyor ama hesabın ne şekilde ödenmesi gerektiği yeni sayılabilecek bir tartışma... X'e gelen bir itiraf mesajı ise ortalığı karıştırdı. İlk buluşmada yemeği yemek kartıyla ödeyen flört hakkında çok şey söylendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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