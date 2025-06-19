Babalarıyla İletişimlerini Kısa ve Net Tutan Evlatlar Viral Oldu

Uzun diyaloglar, bitmeyen konular, konudan konuya atlama mesajlaşmanın olmazsa olmazlarından. Bazen saatlerimizi bu uğurda harcayabiliyoruz. Ancak konu babalara gelince işler gayet net ve sade ilerleyebiliyor. Bazı evlatlar babalarıyla olan mesajlaşmayı bir dönemin telgraflaşmaları gibi kısa ve net tutuyor. Babalar da konuyu çekiştirmeye pek de gayret göstermiyor. Bir X kullanıcısı da babasıyla olan bir diyaloğunu paylaştı ama kendini bu konuda yalnız değildi.