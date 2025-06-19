Babalarıyla İletişimlerini Kısa ve Net Tutan Evlatlar Viral Oldu
Uzun diyaloglar, bitmeyen konular, konudan konuya atlama mesajlaşmanın olmazsa olmazlarından. Bazen saatlerimizi bu uğurda harcayabiliyoruz. Ancak konu babalara gelince işler gayet net ve sade ilerleyebiliyor. Bazı evlatlar babalarıyla olan mesajlaşmayı bir dönemin telgraflaşmaları gibi kısa ve net tutuyor. Babalar da konuyu çekiştirmeye pek de gayret göstermiyor. Bir X kullanıcısı da babasıyla olan bir diyaloğunu paylaştı ama kendini bu konuda yalnız değildi.
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Paylaşım şöyle;
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Durumun kendileri için çok da farklı olmadığını gösteren evlatlar da böyle katkı verdi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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