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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.06.2025 - 16:32

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Cidden!

Cidden!

👇

👇
twitter.com

Reklamcılar kendinize gelin...

Reklamcılar kendinize gelin...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Gündemi kaçırmış.

Gündemi kaçırmış.
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Biz Heimlich ülkesiyiz...

Biz Heimlich ülkesiyiz...

Doğru!

Doğru!
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Biraz da Orta Doğu...

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Belki de işçiler böyle besleniyordu...

Belki de işçiler böyle besleniyordu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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