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Karne Gününe Dair Tespitleriyle Okulun Son Gününe Damga Vuran Kişiler

Karne Gününe Dair Tespitleriyle Okulun Son Gününe Damga Vuran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.06.2025 - 15:40

Milyonlarca öğrenci bugün karnesine kavuşup acısıyla tatlısıyla bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktı. Tabii notların çok önceden girilmeye başlamasıyla karne beklemenin eski heyecanı olmasa da okulun son günü karne alanlar kadar geçmişte karne almış olanların da dilinde. Bakalım karne tespitleri ne durumda...

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Tabii artık karne almayanların da duygular karışık...

Tabii artık karne almayanların da duygular karışık...
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Nostalji yapanlar...

Eskidiğini hissedenler...

Eskidiğini hissedenler...
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Bir de günlük hayata dair gözlemler!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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