Karne Gününe Dair Tespitleriyle Okulun Son Gününe Damga Vuran Kişiler
Milyonlarca öğrenci bugün karnesine kavuşup acısıyla tatlısıyla bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktı. Tabii notların çok önceden girilmeye başlamasıyla karne beklemenin eski heyecanı olmasa da okulun son günü karne alanlar kadar geçmişte karne almış olanların da dilinde. Bakalım karne tespitleri ne durumda...
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Tabii artık karne almayanların da duygular karışık...
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Eskidiğini hissedenler...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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