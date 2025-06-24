Etkilenmeden Edemiyoruz! Türkiye'de Hangi İsimler Hangi Yıllarda Popüler Oldu?
Gerek farklı kültürlerin bir arada yaşaması gerek yenilikleri ve trendleri takip etmemiz nedeniyle ülkemizde isim çeşitliliği çok fazla. Bir de yıllara göre trend olan sonrasında eskisi kadar tercih edilmeyen isimler var. Hatta kimi isimler son yıllara o kadar damga vurdu ki Z jenerasyonu ismi diye bir kavram çıktı. Tabii çocuklara isim verirken dizi karakterlerinden, siyasi figürlerden veya başarılı sporculardan etkilenebiliyoruz. Peki yıllara göre en çok hangi isimler adeta patlama yapmış?
Kaynak:nisanyanadlar
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Alparslan ismi il bazında baktığımızda açık ara en çok tercih edilen erkek ismi.
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Arda ismi ise eski popülerliğinde olmasa da 2006 yılında zirve yapmıştı.
Deniz ismi de ülkemizde kullanılan en popüler üniseks isimlerden...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da siyasi hayatıyla insanların isimlerini etkileyen figürlerden.
Bülent isminin popülerliği ve Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in oy oranlarıyla paralel ilerlemiş.
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Tabii diziler de çocuklara verilen isimlerde önemli bir etken...
Asaf ismi ise Türkiye'de yaklaşık 130 bin kişinin ikinci ismi. Bunların %90'ından fazlası ise yeni jenerasyon.
Kuzey ismi ise sonradan popülerleşen isimlerden...
Atlas ismi ise tam olarak Z kuşağı ismi.
Göktuğ ismi de geçtiğimiz yıl en popüler ikinci isimdi.
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Eymen ismi ise bir dönem oldukça popülerdi.
Emir ismi ise "Adını Feriha Koydum" etkisinden en çok etkilenen isim oldu.
Defne ismi ise son yıllarda en çok konulan kız isimlerinden.
Asel ise son zamanların popüler kız isimlerinden.
Ecrin ise Türkçe'de mükafat, ödül anlamlarına geliyor ve oldukça popüler
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Mustafa Kemal ismini ise Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi taşıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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