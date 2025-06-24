Etkilenmeden Edemiyoruz! Türkiye'de Hangi İsimler Hangi Yıllarda Popüler Oldu?

Gerek farklı kültürlerin bir arada yaşaması gerek yenilikleri ve trendleri takip etmemiz nedeniyle ülkemizde isim çeşitliliği çok fazla. Bir de yıllara göre trend olan sonrasında eskisi kadar tercih edilmeyen isimler var. Hatta kimi isimler son yıllara o kadar damga vurdu ki Z jenerasyonu ismi diye bir kavram çıktı. Tabii çocuklara isim verirken dizi karakterlerinden, siyasi figürlerden veya başarılı sporculardan etkilenebiliyoruz. Peki yıllara göre en çok hangi isimler adeta patlama yapmış?

Kaynak:nisanyanadlar