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Etkilenmeden Edemiyoruz! Türkiye'de Hangi İsimler Hangi Yıllarda Popüler Oldu?

Etkilenmeden Edemiyoruz! Türkiye'de Hangi İsimler Hangi Yıllarda Popüler Oldu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2025 - 17:48

Gerek farklı kültürlerin bir arada yaşaması gerek yenilikleri ve trendleri takip etmemiz nedeniyle ülkemizde isim çeşitliliği çok fazla. Bir de yıllara göre trend olan sonrasında eskisi kadar tercih edilmeyen isimler var. Hatta kimi isimler son yıllara o kadar damga vurdu ki Z jenerasyonu ismi diye bir kavram çıktı. Tabii çocuklara isim verirken dizi karakterlerinden, siyasi figürlerden veya başarılı sporculardan etkilenebiliyoruz. Peki yıllara göre en çok hangi isimler adeta patlama yapmış?

Kaynak:nisanyanadlar

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Alparslan ismi il bazında baktığımızda açık ara en çok tercih edilen erkek ismi.

Alparslan ismi il bazında baktığımızda açık ara en çok tercih edilen erkek ismi.

Bu durum toplam sayıyı da etkiliyor. Özellikle TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin popülerliği ismi zirveye çıkardı. Alparslan Türkeş gibi nedeniyle kimi dönemlerde öne çıkan isim son yılların en yaygın erkek ismi.

Arda ismi ise eski popülerliğinde olmasa da 2006 yılında zirve yapmıştı.

Arda ismi ise eski popülerliğinde olmasa da 2006 yılında zirve yapmıştı.

Futbolcu Arda Turan ve dönemin yerli DiCaprio'su Arda Kural gibi ünlü figürler bir dönem bu ismin popüler olmasını sağladı.

Deniz ismi de ülkemizde kullanılan en popüler üniseks isimlerden...

Deniz ismi de ülkemizde kullanılan en popüler üniseks isimlerden...

178.853 erkek 154.463 kadın kullanıcısı olan Deniz isminin 1972 yılında Deniz Gezmiş'in idamından sonra popülerliğini arttırdığı 2017 yılında ise zirve yaptığı gözlemleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da siyasi hayatıyla insanların isimlerini etkileyen figürlerden.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da siyasi hayatıyla insanların isimlerini etkileyen figürlerden.

Tayyip ve Recep Tayyip isimlerinin çocuklara en çok verildiği dönem ise Erdoğan'ın İBB başkanlığı sırasında cezaevine girdiği 1999 yılı.

Bülent isminin popülerliği ve Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in oy oranlarıyla paralel ilerlemiş.

Bülent isminin popülerliği ve Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in oy oranlarıyla paralel ilerlemiş.

Bülent isminin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve CHP'nin %42 oy olarak birinci tamamladığı seçimin yapıldığı 1977 yıllarında zirve yapması bunu kanıtlar nitelikte

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Tabii diziler de çocuklara verilen isimlerde önemli bir etken...

Tabii diziler de çocuklara verilen isimlerde önemli bir etken...

Polat ismi Kurtlar Vadisi dizisine kadar popüler bir isim değilken 2004 yılında Polat Alemdar karakterinin de etkisiyle zirve yapmış. Ancak dizinin kalitesi gibi istikrarlı bir şekilde düşmüş.

Asaf ismi ise Türkiye'de yaklaşık 130 bin kişinin ikinci ismi. Bunların %90'ından fazlası ise yeni jenerasyon.

Asaf ismi ise Türkiye'de yaklaşık 130 bin kişinin ikinci ismi. Bunların %90'ından fazlası ise yeni jenerasyon.

Kalp Atışı dizisindeki Ali Asaf karakterinin ardından Ömer Asaf, Ali Asaf gibi ikili isimlerde patlama yaşandı.

Kuzey ismi ise sonradan popülerleşen isimlerden...

Kuzey ismi ise sonradan popülerleşen isimlerden...

Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu karakteriyle 2011 yılında hatırlanan bu isim 2021 yılında zirvesini yaşadı.

Atlas ismi ise tam olarak Z kuşağı ismi.

Atlas ismi ise tam olarak Z kuşağı ismi.

2000 öncesi neredeyse hiç koyulmayan bu erkek ismi son yılların en popüler ismi. Özellikle kıyı kentlerinde doğan çocuklar arasında lider.

Göktuğ ismi de geçtiğimiz yıl en popüler ikinci isimdi.

Göktuğ ismi de geçtiğimiz yıl en popüler ikinci isimdi.

Öz Türkçe isim koyma hassasiyeti olan vatandaşlar ve diziler yoluyla tarihi isimlerin popüler olması bu ismin yaygınlaşmasında etkili olmuş görünüyor.

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Eymen ismi ise bir dönem oldukça popülerdi.

Eymen ismi ise bir dönem oldukça popülerdi.

Özellikle 2010'lu yıllara damga vuran Eymen ismi şehirli muhafazakar kesimde oldukça popüler oldu. Dini referans içermesinin yanında kulağa yeni gelen bir isim olması bu ismin popülerliğini etkiledi. Ancak isim son yıllarda istikrarlı olarak düşüşe geçti.

Emir ismi ise "Adını Feriha Koydum" etkisinden en çok etkilenen isim oldu.

Emir ismi ise "Adını Feriha Koydum" etkisinden en çok etkilenen isim oldu.

Çağatay Ulusoy'un oynadığı Emir karakteriyle popülerleşen isim bir ara kıpırdasa da günümüzde eski popülerliğinden uzak.

Defne ismi ise son yıllarda en çok konulan kız isimlerinden.

Defne ismi ise son yıllarda en çok konulan kız isimlerinden.

Ancak ismin popülerliği 2016 yılında zirve yaptı. Bunun nedeni ise 2015 yapımlı Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne karakteriydi.

Asel ise son zamanların popüler kız isimlerinden.

Asel ise son zamanların popüler kız isimlerinden.

Cennet balı anlamına gelmesiyle dini referanslar taşıyan isim aynı zamanda kulağa da modern gelmeye başladı ve en çok tercih edilen isimlerden oldu.

Ecrin ise Türkçe'de mükafat, ödül anlamlarına geliyor ve oldukça popüler

Ecrin ise Türkçe'de mükafat, ödül anlamlarına geliyor ve oldukça popüler

Lina, Zümra, Asel gibi isimlerin yükselişi ise özellikle şehirli muhafazakarların hem dini referanslı hem de modern ve melodik tınılı isim arayışı olarak yorumlanıyor.

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Mustafa Kemal ismini ise Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi taşıyor.

Mustafa Kemal ismini ise Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişi taşıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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