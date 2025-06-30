Mersin’de Oto Yıkamada Facia: 4 Genç ve 1 Köpek Egzozdan Çıkan Dumandan Zehirlenmiş

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan bir oto yakıma işletmesinde facia yaşandı. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri dükkandaki çalışır vaziyetteki aracın içinde 3 gencin cansız bedenini buldu. Ayrıca dükkanın içinde 18 yaşındaki Batuhan A’nın cansız bedeni tespit edildi. İş yerinde bir köpeğin de ölü olduğu belirlendi.

İlk bulgulara göre, 4 gencin ve köpeğin aracın egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sonucu ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.