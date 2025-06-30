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Mersin’de Oto Yıkamada Facia: 4 Genç ve 1 Köpek Egzozdan Çıkan Dumandan Zehirlenmiş

Mersin’de Oto Yıkamada Facia: 4 Genç ve 1 Köpek Egzozdan Çıkan Dumandan Zehirlenmiş

Mersin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 16:21

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan bir oto yakıma işletmesinde facia yaşandı. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri dükkandaki çalışır vaziyetteki aracın içinde 3 gencin cansız bedenini buldu. Ayrıca dükkanın içinde 18 yaşındaki Batuhan A’nın cansız bedeni tespit edildi. İş yerinde bir köpeğin de ölü olduğu belirlendi. 

İlk bulgulara göre, 4 gencin ve köpeğin aracın egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sonucu ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Korkun olay Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi.

Korkun olay Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi.

Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Arda G.’ye ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3 gencin hareketsiz yattığını gördü. İş yerinde ayrıca bir köpeğin de ölü olduğu belirlendi.

Kesin ölüm sonucu otopsi sonrasında belli olacak.

Kesin ölüm sonucu otopsi sonrasında belli olacak.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G., 25 yaşındaki Yiğithan U. ve 25 yaşındaki Abdulvahit B. olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında ise aracın yanında 18 yaşındaki Batuhan A.'nın da cansız bedeni bulundu.

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bulgulara göre gaz zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Facianın yaşandığı olay yerinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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