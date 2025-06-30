Mersin’de Oto Yıkamada Facia: 4 Genç ve 1 Köpek Egzozdan Çıkan Dumandan Zehirlenmiş
Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan bir oto yakıma işletmesinde facia yaşandı. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri dükkandaki çalışır vaziyetteki aracın içinde 3 gencin cansız bedenini buldu. Ayrıca dükkanın içinde 18 yaşındaki Batuhan A’nın cansız bedeni tespit edildi. İş yerinde bir köpeğin de ölü olduğu belirlendi.
İlk bulgulara göre, 4 gencin ve köpeğin aracın egzozundan çıkan gazdan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sonucu ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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Korkun olay Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkama işletmesinde meydana geldi.
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Kesin ölüm sonucu otopsi sonrasında belli olacak.
Facianın yaşandığı olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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