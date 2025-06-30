onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir, Bilecik ve Hatay Orman Yangınlarının Bilançosu Belli Oldu

İzmir, Bilecik ve Hatay Orman Yangınlarının Bilançosu Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 14:39

Artan sıcaklıklarla birlikte Türkiye’nin ciğerleri ormanlar alev içinde. İzmir, Manisa, Bilecik, Hatay’da çıkan yangınların bilançosu belli oldu. İletişim Başkanlığı son 3 günde 263 yangının meydana geldiğini belirtirken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, üç kentte orman yangınlarında 50 binin üzerinde vatandaşın güvenli bölgeye alındığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İletişim Başkanlığı: 3 günde 263 orman yangını meydana geldi.

İletişim Başkanlığı: 3 günde 263 orman yangını meydana geldi.
twitter.com

Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdahalesine devam edilen yangınlar;

İzmir-Menderes-Kuyucak

• İzmir-Seferihisar-Doğanbey

Manisa-Akhisar-Doğankaya

Hatay-Antakya-Üçgedik

İzmir’deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1.000’den fazla personelle müdahale edilmektedir.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "50 binin üzerinde vatandaş tahliye edildi."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "50 binin üzerinde vatandaş tahliye edildi."
twitter.com

İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı.

🔻İlk belirlemelere göre;

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

🔻Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı. 

🔻AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın