İzmir, Bilecik ve Hatay Orman Yangınlarının Bilançosu Belli Oldu
Artan sıcaklıklarla birlikte Türkiye’nin ciğerleri ormanlar alev içinde. İzmir, Manisa, Bilecik, Hatay’da çıkan yangınların bilançosu belli oldu. İletişim Başkanlığı son 3 günde 263 yangının meydana geldiğini belirtirken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya, üç kentte orman yangınlarında 50 binin üzerinde vatandaşın güvenli bölgeye alındığını belirtti.
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İletişim Başkanlığı: 3 günde 263 orman yangını meydana geldi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "50 binin üzerinde vatandaş tahliye edildi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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