Gazeteci Altan Sancar'ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Türkiye’de özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından eski adı Twitter olan X’te hesaplar engellenmeye başlandı. Pek çok kullanıcıya erişim engeli getirilirken gazeteci Altan Sancar da bu kararlardan nasibini aldı.

ifade.org’un paylaşımına göre Altan Sancar’ın X hesabına erişim engeli getirildi. Yapılan paylaşımda “Gazeteci Altan Sancar‘ın X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı” denildi.