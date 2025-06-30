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Gazeteci Altan Sancar’ın X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Gazeteci Altan Sancar’ın X Hesabına Erişim Engeli Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 14:17

Türkiye’de uygulanan erişim engellerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Altan Sancar’ın X hesabına Türkiye’de erişim engeli getirildi. Sancar, yaptığı paylaşımda “Böyle susturamayacaksınız bunu bilin” dedi.

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Gazeteci Altan Sancar'ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Gazeteci Altan Sancar'ın X hesabına erişim engeli getirildi.

Türkiye’de özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından eski adı Twitter olan X’te hesaplar engellenmeye başlandı. Pek çok kullanıcıya erişim engeli getirilirken gazeteci Altan Sancar da bu kararlardan nasibini aldı. 

ifade.org’un paylaşımına göre Altan Sancar’ın X hesabına erişim engeli getirildi. Yapılan paylaşımda “Gazeteci Altan Sancar‘ın X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi hakimliğin kararı verdiği bilinmezken, X platformu hesabı henüz Türkiye’den görünmez kılmadı” denildi.

Altan Sancar: “Böyle susturamayacaksınız bunu bilin.”

Altan Sancar: “Böyle susturamayacaksınız bunu bilin.”

Gazeteci Sancar, hesabının engellendiğini takipçileriyle paylaştı. Yedek hesabı ‘@altansancarrr’ paylaşım yapan Sancar, “Hesabıma erişim engeli getirildi. Henüz karar uygulanmadı, ancak hesabım kısa süre sonra Türkiye’den görünmez kılınacak. Bu hesabı takibe alabilirsiniz” bilgisini paylaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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