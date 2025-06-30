CHP Kurultayı Davası 8 Eylül'e Ertelendi: Lütfü Savaş'ın Avukatının Sözleri Mahkemeye Damga Vurdu
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Mahkeme davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.
Karar sonrasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan ilk açıklama geldi: “Bu dava reddedilmeliydi gündeme gelmemeliydi. 8 Eylül tarihinde davanın kapanmasını bekliyoruz”
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya devam edildi.
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"Özgür Özel'in kazanacağı algısı oluşturularak delege iradesi manipüle edilmiştir"
Davalı avukatı Çağlar Çağlayan ise dosyaya celse arasında gelen feri müdahillik taleplerinin kabul edilmesini istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dava sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaparak yarın Saraçhane'deki mitinge davette bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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