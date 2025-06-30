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Sigara ve Alkole ÖTV Zammı Geliyor! Biraya 20 TL Sigaraya 5 TL Zam İddiası

Sigara ve Alkole ÖTV Zammı Geliyor! Biraya 20 TL Sigaraya 5 TL Zam İddiası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 13:24

Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara ve alkole gelecek zammı paylaştı. Dündar, biraya 20 TL sigaraya 5 TL zammı öngördüklerini belirtti.

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Gözler 3 Temmuz Perşembe gününe çevrildi. 6 aylık enflasyon verisiyle zam art arda gelecek.

Gözler 3 Temmuz Perşembe gününe çevrildi. 6 aylık enflasyon verisiyle zam art arda gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Perşembe günü Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon rakamlarıyla birlikte pek çok kaleme zam gelmesi bekleniyor. Özel Tüketim vergisi her 6 ayda bir enflasyon verileriyle belirleniyor. Zam beklenen kalemlerin başında ise ÖTV artışıyla birlikte sigara ve alkol geliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ÖTV artışına müdahale etme yetkisi bulunuyor. Erdoğan, 2019-2022 yıllarında ÖTV zammında indirime gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki yıldır bu yetkisini kullanmıyor.

"Sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL zam" iddiası.

"Sigaraya ortalama 5 TL, biraya 20 TL zam" iddiası.
twitter.com

Bu iddiaların sahibi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar. X hesabından paylaşım yapan Dündar, şunları dedi:

'Temmuz ayı vergi artışları sigara ve alkole zam geliyor.

Temmuz ayı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışın sigara ve alkollü içeceklere zam olarak yansıması aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz . Yaptığımız hesaplamalar ve tahminlere göre;

Sigaraya ortalama 5 TL,

Biraya 20 TL,

Diğer alkollü içkilere ise yüzde 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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