Sigara ve Alkole ÖTV Zammı Geliyor! Biraya 20 TL Sigaraya 5 TL Zam İddiası

Bu iddiaların sahibi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar. X hesabından paylaşım yapan Dündar, şunları dedi:

'Temmuz ayı vergi artışları sigara ve alkole zam geliyor.

Temmuz ayı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artışın sigara ve alkollü içeceklere zam olarak yansıması aşağıdaki gibi olacağını düşünüyoruz . Yaptığımız hesaplamalar ve tahminlere göre;

Sigaraya ortalama 5 TL,

Biraya 20 TL,

Diğer alkollü içkilere ise yüzde 15 oranında bir fiyat artışı öngörüyoruz.'